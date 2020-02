Bitcoin : les 54,2 millions d’euros de ce dealer ont disparu dans une décharge

Un dealer irlandais a perdu l’équivalent de 54,273 millions d’euros en Bitcoins, une petite fortune qui résultait de l’achat de 6000 bitcoins entre 2011 et 2012. Après son arrestation en 2017, le propriétaire de son logement a jeté ses affaires, dont une feuille A4 contenant les codes d’accès à son portefeuille de cryptomonnaies.

Selon Irish Times, le dealer, qui se fait appeler Clifton Collins (49 ans) avait acheté les 6000 bitcoins entre 2011 et 2012 en utilisant de l’argent issu de la vente illégale de cannabis. A l’époque, un Bitcoin valait entre 3,50 € et 5,50 €. Ce qui fait désormais une belle somme puisqu’un Bitcoin vaut 9045,65 euros au moment où nous écrivons ces lignes, ce qui ferait un total de 54,273 millions d’euros. Dont l’intéressé ne verra jamais la couleur.

Alors qu’il est sur le point de se faire arrêter, il décide en 2017 de disperser son argent sur une douzaine de portefeuilles électroniques. Il a alors noté les clés cryptographiques sur une simple feuille de papier A4, elle-même dissimulée dans un étui de canne à pêche – pensant sans doute que personne n’irai chercher dans un tel endroit – il ne savait pas alors à quel point cette précaution lui coûterait cher.

Il écope alors de 5 ans de prison pour avoir fait pousser et vendre du cannabis. Alors qu’il purgeait sa peine, la maison qu’il louait s’est fait cambrioler. Le propriétaire a également vidé la maison par la suite pour la relouer, déposant nombre de ses effets personnels dans une décharge, près de Co Galway. Des agents d’entretien ont expliqué aux autorités avoir vu des étuis de canne à pêche parmi les ordures jetées ce jour là.

La pire cachette possible…

Mais personne n’a évidemment pensé à y chercher une feuille A4 contenant des codes d’accès à des portefeuilles électroniques. Les déchets sont ensuite généralement envoyés en Allemagne ou en Chine où ils sont incinérés explique Irish Times qui ajoute que les codes n’ont jamais été retrouvés. De son côté le dealer, Clifton Collins, explique s’être fait une raison – il considère que cette mésaventure est une punition pour avoir été particulièrement stupide.

Les autorités gardent un oeil sur ces comptes dont ils connaissent l’identifiant, et ont pu vérifier qu’aucun mouvement n’avait eu lieu. Dans le cas, improbable, où les clés d’accès étaient retrouvées, il ne serait pas possible d’utiliser cet argent, les comptes étant officiellement « saisis » et les mouvements dûment surveillés. Un autre compte contenant l’équivalent de 1,5 million d’euros ainsi que 100 000 euros en liquide ont également été saisis par les autorités irlandaises.

