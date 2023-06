Bard : l’IA permet désormais d’exporter des tableaux vers Google Sheet

Google vient à nouveau de mettre à jour son intelligence artificielle Bard, améliorant ainsi sa capacité de raisonnement, mais l’IA conversationnelle vient surtout de gagner une fonctionnalité très attendue.

Bard vient de recevoir une mise à jour de taille. L'une des principales améliorations est l'introduction de l'exécution implicite de code, une technique qui permet à Bard de gérer des raisonnements avancés et des messages mathématiques. En détectant les instructions informatiques et en exécutant du code en arrière-plan, Bard peut fournir des réponses plus précises à des tâches telles que l'inversion de mots ou le calcul de taux de croissance.

Jack Krawczyk, chef de produit chez Bard, explique que l'entreprise introduit une nouvelle technique appelée “exécution de code implicite” qui aidera Bard à “détecter les invites de calcul et à exécuter le code en arrière-plan”. Google a par exemple demandé à d’inverser le mot « Lollipop », et l’IA est ensuite capable de donner le code nécessaire en Python pour y parvenir, et le résultat obtenu en compilant le code.

Bard vous laisse désormais exporter des données vers Sheet

Outre les améliorations apportées aux tâches mathématiques, aux questions de codage et à la manipulation de chaînes de caractères, Bard offre désormais la possibilité d'exporter les tableaux générés par le chatbot directement dans Google Sheets. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de poursuivre leur travail en toute transparence dans Google Sheets, en exploitant les données générées par Bard.

Cela avait été démontré par Google à l’occasion de la Google I/O, où une employée avait demandé à Bard de créer un tableau récapitulatif de différents programmes universitaires, avant de l’exporter d’un clic vers Google Sheets. Cela va sans aucun doute grandement faciliter le travail collaboratif à l’aide de l’IA.

Ces mises à jour de Google Bard reflètent l'engagement continu de Google à améliorer les capacités de son chatbot IA. Des ajouts récents, tels que la prise en charge de la localisation précise et la possibilité de présenter des images dans les réponses, ont déjà élargi les fonctionnalités de l’IA conversationnelle pour la rendre plus intelligente, et donc plus compétitive face à des rivales telles que ChatGPT.

Malheureusement, il faudra encore attendre avant de pouvoir essayer ces nouvelles fonctionnalités par nous-mêmes, puisqu’on vous le rappelle, l’IA de Google n’est pas encore disponible en Europe.