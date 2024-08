Avec son jetpack, ce robot se prend pour Iron Man et s’envole pour sauver des vies

Des chercheurs italiens travaillent à la création d'un robot humanoïde capable de s'envoler à l'aide d'un jetpack pour secourir des gens. Un véritable Iron Man ou Astro Boy en somme.



Les robots peuvent tout faire aujourd'hui, ou presque. Même des choses que l'on pensait impossible il y a quelques années comme mener une opération chirurgicale de A à Z en totale autonomie. Il n'est donc pas surprenant d'apprendre que de plus en plus de machines humanoïdes sont développées pour nous assister au quotidien. Celle sur laquelle travaillent les équipes de l'Institut italien de technologie a un but bien précis : sauver des vies. Et quoi de mieux pour cela que s'inspirer d'un super-héros bien connu ? En l’occurrence, c'est Iron Man qui sert de modèle.

iRonCub3, c'est son nom, pèse environ 70 kg. Il est équipé d'un jetpack à deux moteurs dans le dos, ainsi que d'un propulseur sur chaque bras. Le tout peut produire une poussée de 1000 newtons. Pour vous donner une idée, c'est la force que vous ressentiriez si une personne d'environ 100 kg se tenait debout sur votre tête. C'est également la force nécessaire à faire décoller une telle masse. La température des moteurs allumés atteint 600° Celsius. Le robot est quant à lui équipé d'une colonne vertébrale en titane et d'un revêtement résistant à la chaleur.

Ce robot va voler grâce à un jetpack pour porter secours aux gens, comme Iron Man

Le but est qu'iRonCub assiste les humains lors d'opérations de sauvetage en survolant la zone sinistrée puis en atterrissant pour se déplacer à pied. Son intelligence artificielle intégrée lui permet d'ouvrir des portes, de déplacer des objets, de fermer des valves (en cas de fuite de gaz par exemple), mais aussi de monter les escaliers et plus globalement d'inspecter les lieux avec ses caméras.

N'espérez pas voir iRonCub3 dans le ciel de sitôt en revanche. La complexité du projet fait que les phases de test sont longues et nombreuses. Pas question de lancer le robot dans les airs sans être absolument sûr qu'il se comportera comme il faut, sans parler d'obtenir les autorisations nécessaires à son envol. Les chercheurs sont confiants cela dit, et espèrent que leur création décollera bientôt pour se forger une réputation de héros mécanique.