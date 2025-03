Avec ces nouveaux écouteurs, Sony veut proposer une expérience premium sans casser la tirelire

Sony dévoile aujourd’hui les WF-C710N. Remplaçants des C700N de 2023, ces écouteurs abordables profitent de nombreuses améliorations sur la réduction active, l’expérience audio, la connectivité et l’interactivité. Le tout sans augmenter le prix de départ. En outre, une version des écouteurs est transparente, laissant entrevoir ses entrailles. Présentations.

En audio, Sony est l’une des marques qui compte. Vraiment. Sur le haut de gamme, que ce soit sur le segment des casques circum-oraux ou sur le segment des écouteurs intra-auriculaires, la firme japonaise propose des produits particulièrement bien notés. Les WF-1000XM5 en sont un bon exemple : ils conjuguent qualité audio, autonomie et interactivité. Bien sûr, le prix est assez élevé. Mais l’expérience est complète et qualitative.

Sur ce marché, Sony n’est pas présent uniquement sur le haut de gamme. Nous connaissons les Linkbuds. Nous avons testés les deux premières itérations : les Linkbuds avec un design ouvert et les LinkBuds S avec un design plus classique. Ils ont été suivis par les LinkBuds Open et les LinkBuds Fit. Et nous connaissons également la série d’écouteurs « F », dont la dernière itération est la WF-C700N, sortie en 2023 au prix public conseillé de 120 euros.

Ces écouteurs abordables de Sony font le plein de nouveautés

Deux ans plus tard, Sony réitère avec une nouvelle paire d’écouteurs TWS intra-auriculaires : les WF-C710N qui vont très logiquement remplacer les C700N. D’ailleurs, ils se positionnent au même tarif. En revanche, en deux ans, Sony a bien amélioré sa copie. Et heureusement, puisque la concurrence n’a pas chômé non plus ! Au programme, les C710N profitent d’une meilleure autonomie, d’une connectivité plus riche, d’une réduction de bruit active plus efficace et de bien d’autres atouts encore. Passons tout cela en revue.

Et nous démarrons avec le design. Ergonomiquement, les C710N ressemblent à leurs prédécesseurs. Ils restent compacts et arrondis. En revanche, le bouton physique de contrôle est remplacé par une surface tactile plus qualitative. Les écouteurs conservent leur protection IPx4 contre les éclaboussures. Il y a désormais quatre couleurs, dont « Glass Blue » avec une coque transparente légèrement teintée qui laisse apparaitre les composants internes. Comme chez Nothing…

Les C710N profitent de fonctions audio premium

Côté audio, les C710N conserve les transducteurs de 5 mm déjà présents dans les C700N. En revanche, plusieurs améliorations ont été apportées : la compatibilité DSEE (pour améliorer le rendu des contenus compressés) et la prise en charge des contenus spatiaux avec 360 Reality Audio. Il est toujours possible d’adapter le son des C710N avec un égaliseur à partir de Sound Connect, l'application de Sony qui remplace Headphone Connect.

Toujours côté audio, les C710N profitent d’une réduction de bruit active renforcée. Sony ne précise pas l’intensité sonore que les écouteurs sont capables de réduire, ni même si elle atteint le niveau des XM5 (ce que nous doutons). Outre une annulation plus précise, les C710N sont les premiers écouteurs de la gamme C à bénéficier de l’ANC adaptative. La réduction du bruit du vent est aussi améliorée. De même pour l’isolation des voix par intelligence artificielle pendant les appels. En revanche, les codecs pris en charge restent standard : AAC et SBC. Toujours pas de LDAC ici.

L'autonomie des C710N a presque doublé

L’autonomie des C710N a presque doublé par rapport au C700N. Sony annonce 8 heures et 30 minutes avec une charge (réduction de bruit activée) et 21 heures et 30 minutes supplémentaires avec le boitier. Soit 30 heures au total : c’est beaucoup. Et cela monte jusqu’à 40 heures d’écoute sans la réduction de bruit active. Le temps de charge a parallèlement été réduit : il suffit maintenant de 5 minutes pour récupérer une heure d’écoute, contre 10 minutes précédemment. Le boitier de charge n’est pas compatible charge sans fil, mais charge filaire uniquement.

La connectivité a été modernisée. Nous retrouvons une connexion jusqu’à deux appareils simultanément. Et c’est compatible iOS, macOS, Windows et Android. Les C710N profitent d’une connexion Bluetooth 5.3, plus économe en énergie. Un capteur de proximité est présent dans les écouteurs pour arrêter la musique si vous les enlever. Enfin, les écouteurs sont fournis avec trois paires d’embouts en silicone : small, medium et large.

Les nouveautés sont donc nombreuses dans ces C710N, alors que Sony conserve le même prix de vente. Voilà une très bonne nouvelle. Ces écouteurs arrivent avant fin mars sur les étals des enseignes habituelles. Il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous très prochainement pour le test complet de ces écouteurs riches en promesse.