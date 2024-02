Attention où vous rechargez votre smartphone, des pirates peuvent le faire exploser !

Une récente étude dévoile une vulnérabilité alarmante des chargeurs sans fil pouvant transformer votre téléphone en un véritable brasier. Cette cyberattaque, baptisée VoltSchemer, exploite les faiblesses de fabrication pour causer surchauffe et dommages matériels.

L'ère de la connectivité sans fil, bien que révolutionnaire, n'est pas sans risques. La récente révélation d'une faille de sécurité du Wi-Fi affectant 2,3 milliards d'utilisateurs Android met en lumière la fragilité de nos systèmes face aux cyberattaques. Dans ce contexte préoccupant, où même les réseaux protégés ne sont pas à l'abri, la menace d'une attaque capable de transformer un chargeur sans fil en une petite bombe prend une dimension particulièrement alarmante.

Alors que les avancées technologiques facilitent notre quotidien par l'adoption de solutions sans fil, elles ouvrent également la porte à de nouvelles formes de cybermenaces. La dernière en date, cible spécifiquement les chargeurs sans fil, transformant un simple accessoire de commodité en un potentiel danger. Cette attaque ne se limite pas à compromettre la sécurité des smartphones; elle menace également d'autres dispositifs électroniques tels que les clés de voiture, les clés USB et les SSD intégrés dans les ordinateurs portables, soulignant l'ampleur du risque pour une vaste gamme d'appareils connectés.

Cette attaque cybernétique via le chargeur sans fil risque d'incendier pour votre smartphone

Des chercheurs de l'Université de Floride en collaboration avec CertiK, une société spécialisée dans l'audit de sécurité Web3, ont mis en évidence une faille critique dans les systèmes de charge sans fil. Cette vulnérabilité, exploitée par une cyberattaque nommée VoltSchemer, permet d'injecter une interférence électromagnétique intentionnelle (IEMI) dans les dispositifs grâce à un émetteur externe qui agit comme une sorte de petit micro-onde. Le dispositif malveillant pourrait être déguisé en accessoires qui semblent légitimes, rendant leur détection difficile. Les conséquences de telles attaques peuvent être dramatiques. Elles peuvent non seulement endommager de manière irréversible la batterie mais aussi, dans des cas extrêmes, entraîner une surchauffe au point de risquer l'explosion ou l'incendie de l'appareil.

L'analyse a porté sur neuf chargeurs sans fil parmi les plus vendus sur le marché, incluant des produits de marques renommées comme Anker et Philips. Les tests, réalisés sur des smartphones tels que l'iPhone SE et le Pixel 3 XL, ont révélé des failles de sécurité dans tous les dispositifs examinés. L'attaque ne nécessite aucune modification matérielle ou logicielle du chargeur ou du smartphone, rendant VoltSchemer particulièrement redoutable. Par exemple, en perturbant la communication normale entre le chargeur et le téléphone, les chercheurs ont réussi à injecter des commandes vocales inaudibles qui sont ensuite interprétées par l'assistant vocal du mobile. Leur permettant par la même occasion de prendre un contrôle indirect sur certaines fonctions de ce dernier.

Source : bleepingcomputer