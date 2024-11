Attention, l’appli Samsung Health Monitor ne sera plus compatible avec ces anciens smartphones

Samsung annonce la fin du support de son application Health Monitor sur certains anciens smartphones Galaxy. Cette décision, qui entrera en vigueur prochainement, risque de limiter des fonctionnalités de santé pour de nombreux utilisateurs.

Les mises à jour logicielles et matérielles permettent aux applications d’évoluer, mais elles finissent aussi par restreindre certains appareils plus anciens. De nombreuses marques, telles qu’Apple et Google, adaptent régulièrement leurs applis pour fonctionner uniquement avec les systèmes récents. Ce choix est souvent nécessaire pour intégrer les technologies de pointe et assurer la sécurité des données.

C’est désormais au tour de Samsung de prendre cette décision pour son application Samsung Health Monitor. La marque a annoncé que les téléphones Galaxy fonctionnant sous Android 11, comme les S9 et S9+, ou une version antérieure ne pourront plus utiliser la dernière version de l’application (1.4.1), qui sera déployée le 23 décembre 2024. Cela signifie que les utilisateurs de ces modèles ne pourront plus effectuer de mesures de tension artérielle et d’électrocardiogramme (ECG) via leur toute récente montre Galaxy Watch 7.

Samsung Health Monitor ne prendra plus en charge Android 11 et les versions antérieures

Actuellement, les utilisateurs de smartphones sous Android 11 peuvent encore utiliser la version 1.3.6.001 de Samsung Health Monitor. Cependant, cette version ne recevra plus de nouvelles fonctionnalités ni de mises à jour de sécurité après la sortie de la version 1.4.1. Les utilisateurs qui souhaitent bénéficier de toutes les fonctionnalités de l’application, notamment pour les mesures de santé via leur montre Galaxy, devront mettre à jour leur téléphone vers Android 12 ou une version plus récente.

Samsung recommande aux utilisateurs d’anciens modèles de mettre à jour leur téléphone pour continuer à utiliser Samsung Health Monitor. Cependant, pour les smartphones qui ne sont pas compatibles avec Android 12, il n’y aura malheureusement pas de solution officielle pour accéder aux futures fonctionnalités de l'application. Ces appareils devront se contenter des fonctionnalités limitées de la version actuelle, ou les utilisateurs pourront envisager de passer à un modèle plus récent pour bénéficier des dernières mises à jour et des nouvelles fonctionnalités de suivi de santé.