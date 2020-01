Apple Watch : une entreprise porte plainte contre Apple pour vol de brevets

Apple est attaqué en justice par l’entreprise américaine Masimo. La société spécialisée dans le développement d’appareils pour le suivi de la santé affirme qu’Apple a utilisé plusieurs de leurs technologies brevetées pour mettre au point les dernières Apple Watch.

Selon la société Masimo et sa filiale Cercacor Laboratoire, Apple aurait volé une dizaine de leurs brevets. Grâce à eux, la marque à la pomme aurait notamment développé les capteurs des Apple Watch séries 4 et 5 destinés à mesurer le taux d’oxygène dans le sang et la fréquence cardiaque. Pour les représentants de Masimo et Cercacor, Apple a sciemment détourné ces technologies.

D’après Masimo, Apple avait contacté la société en 2013 pour discuter d’un potentiel partenariat, qui portait justement sur la Apple Watch. Au lieu de prendre part au développement ensemble, le constructeur de l’iPhone a débauché plusieurs employés importants de Masimo, à commencer par Michael O’Reilly, ex-médecin en chef de Masimo aujourd’hui devenu vice-président du département des technologies de la santé chez Apple. Un ingénieur a aussi quitté les rangs de Masimo pour rejoindre l’entreprise californienne.

Deux ex-employés auraient dévoilés tous ces secrets

Or, il s’avère que les deux hommes avaient tous deux travaillés sur les technologies brevetées qui sont au cœur du litige. Pour Masimo, il est clair que ces anciens salariés ont divulgué des informations confidentielles à leur nouvel employeur : Apple. Masimo et Cercacor Laboratoire réclament des dommages et intérêts pour « violation d’un brevet ou plusieurs brevets déposés » et demande à ce qu’une injonction soit prononcée pour qu’aucune de ces technologies ne puisse être utilisée par Apple à l’avenir.

Pour l’heure, il n’y a pas d’information concernant l’évolution de la plainte, ni même si un procès verra effectivement le jour. Par ailleurs, le montant des dommages et intérêts réclamées par Masimo et Cercacor est toujours inconnu. De son côté, Apple n’a pas encore réagi officiellement à ces graves accusations. Ce n’est pas la première fois qu’Apple est visé par des plaintes de ce genre. En mars 2019, la firme de Cupertino perdait son procès contre Qualcomm pour avoir violer trois brevets du fondeur.

Source : PhoneArena