Apple, Microsoft et Facebook sont les cibles préférées des campagnes de phishing

La société spécialisée en sécurité informatique Vade vient de publier sur son rapport sur le phishing et les malwares du 1re trimestre 2022. D'après les données récoltées par l'entreprise, le nombre de malwares a explosé en début d'année tandis que les marques françaises et américaines font partie des compagnies les plus usurpées dans les campagnes de phishing.

La société spécialisée en sécurité informatique Vade vient de publier son rapport trimestre sur les malwares et le phishing. Comme l'expliquent ces experts, les pirates sont revenus en force durant ce début d'année 2022 après une brève accalmie en décembre 2021. C'est simple, rien qu'en mars 2022, les chercheurs de Vade ont détecté pas moins de 32,9 millions de mails vérolés contenant des malwares. Il s'agit du nombre le plus élevé jamais enregistré depuis 2016. Par rapport au 1er trimestre 2021, on parle ici d'une augmentation de 48,3 %.

Les campagnes de phishing ont elles aussi explosé lors des trois premiers mois de l'année. En janvier, Vade a détecté 110,4 millions de mails d'hameçonnage. Soit une augmentation de 277% par rapport aux chiffres enregistrés en décembre 2021. Voici d'ailleurs les principaux objets utilisés par les pirates en France :

Bénéficiez d'une remise de 20% sur votre 1re commande jusqu'à 200 €

Error – application app SERVICE COURRIER

Une remise de 20% sur votre 1re commande jusqu'à 200 €

Profitez 20% de remise sur vos achats

Dernière chance pour profiter de vos 30 euros de remise

Les grandes entreprises, la cible préférée des campagnes phishing

Concernant le phishing, les experts de Vade précisent que l'usurpation d'identité reste une menace prioritaire pour les entreprises. En effet, les pirates détournent de plus en plus souvent le logo, l'interface, le style des marques les plus populaires du monde entier pour piéger les utilisateurs.

Sur le podium au 1er trimestre 2022, on retrouve Microsoft. La firme de Redmond est la cible préférée des hackers, puisqu'elle représente 8,8% des pages de phishing détectées par Vade durant ce début d'année. Ces 4119 pages constituent une hausse de 98,9%. Notez que l'on retrouve quatre marques françaises dans le Top 25, notamment le Crédit agricole en 5e position avec 5,3 % des pages de phishing. On se souvient qu'en septembre 2021, une vaste campagne de phishing a permis de voler 1700 cartes bancaires.

Orange occupe la 6e position tandis que la Banque postale est juste derrière. Ameli, le site de l'Assurance maladie, a gagné 35 places et se trouve désormais à la 20e position. Cela représente une hausse de 1 359 % des pages de phishing concernant cette administration. En avril 2022, FranceTV a relayé une nouvelle arnaque à la carte vitale d'ailleurs. Au total et sur le 1er trimestre 2022, Vade a analysé 46 690 pages de phishing uniques, soit 37,2 % de plus qu'au dernier trimestre 2021.

Source : Communiqué de presse