Apple apporte enfin la réponse à ce bug fantôme qui agace les possesseurs de HomePod depuis des années

Les HomePod traînent depuis des années un défaut tactile bien connu de leurs propriétaires. Apple a glissé une réponse dans la version candidate du logiciel 27.2, attendue en finale d’ici la fin du mois. L’enceinte cessera de réagir au moindre frôlement.

Chaque automne, les mises à jour arrivent par vagues, et le matériel de la maison passe souvent en dernier. Sur iPhone, plusieurs nouveautés d’iOS 27 restent bridées en France. Pour les enceintes connectées, le calendrier ne change pas, avec des versions intermédiaires très discrètes. Elles règlent surtout des détails. Quelques-unes effacent pourtant des irritants vieux de plusieurs années.

Du côté de la domotique, le rythme s’accélère nettement. Au salon, l’Apple TV 4K de 2026 vient d’arriver avec un tarif revu à la hausse, et les enceintes profitent à leur tour de la vague. Sorti le 19 octobre au soir, le logiciel HomePod 27.2 attend désormais sa version finale. Côté poids, le téléchargement dépasse les 3 Go sur les petits modèles. Un réglage inédit s’y glisse discrètement.

All HomePod models will support the Lock Controls setting, according to HomePod software 27.2 RC. You should see the setting in the Home app after updating both HomePod and iPhone. https://t.co/lAPVuRg3av — pdfu (@itspdfu) October 19, 2026

Le réglage Verrouiller les commandes désactive la surface tactile des HomePod

Le nouveau réglage s’appelle Verrouiller les commandes, et il neutralise la surface tactile posée sur le dessus du HomePod. La firme de Cupertino précise que l’intercom, les minuteurs, les alarmes, Check In puis les appels FaceTime répondent toujours au doigt. Rien ne change du côté de la voix, puisque Siri obéit exactement comme avant. Toucher une enceinte verrouillée déclenche une animation rouge, sans lancer la moindre action. L’activation se fait dans l’application Maison, sur la fiche de l’accessoire, une fois la mise à jour installée des deux côtés.

Les tapotements fantômes traînent depuis des années, surtout sur le HomePod mini. Jusqu’ici, la seule solution connue consistait à ouvrir l’enceinte soi-même pour débrancher la nappe tactile. Désormais, le verrouillage couvre toutes les générations, y compris les plus récentes. Apple n’a jamais reconnu publiquement l’origine matérielle du défaut. Au passage, la même version apporte l’illumination sonore, qui reprend les couleurs de la pochette en cours de lecture. Dans tvOS 27.2, des traces d’un mode surround à quatre enceintes avec le nouveau boîtier TV de la marque ont aussi été repérées. Le déploiement général devrait suivre d’ici quelques jours, sans date précise à ce stade.