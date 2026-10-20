Apple apporte enfin la réponse à ce bug fantôme qui agace les possesseurs de HomePod depuis des années

Les HomePod traînent depuis des années un défaut tactile bien connu de leurs propriétaires. Apple a glissé une réponse dans la version candidate du logiciel 27.2, attendue en finale d’ici la fin du mois. L’enceinte cessera de réagir au moindre frôlement.

HomePod

Chaque automne, les mises à jour arrivent par vagues, et le matériel de la maison passe souvent en dernier. Sur iPhone, plusieurs nouveautés d’iOS 27 restent bridées en France. Pour les enceintes connectées, le calendrier ne change pas, avec des versions intermédiaires très discrètes. Elles règlent surtout des détails. Quelques-unes effacent pourtant des irritants vieux de plusieurs années.

Du côté de la domotique, le rythme s’accélère nettement. Au salon, l’Apple TV 4K de 2026 vient d’arriver avec un tarif revu à la hausse, et les enceintes profitent à leur tour de la vague. Sorti le 19 octobre au soir, le logiciel HomePod 27.2 attend désormais sa version finale. Côté poids, le téléchargement dépasse les 3 Go sur les petits modèles. Un réglage inédit s’y glisse discrètement.

Le réglage Verrouiller les commandes désactive la surface tactile des HomePod

Le nouveau réglage s’appelle Verrouiller les commandes, et il neutralise la surface tactile posée sur le dessus du HomePod. La firme de Cupertino précise que l’intercom, les minuteurs, les alarmes, Check In puis les appels FaceTime répondent toujours au doigt. Rien ne change du côté de la voix, puisque Siri obéit exactement comme avant. Toucher une enceinte verrouillée déclenche une animation rouge, sans lancer la moindre action. L’activation se fait dans l’application Maison, sur la fiche de l’accessoire, une fois la mise à jour installée des deux côtés.

Les tapotements fantômes traînent depuis des années, surtout sur le HomePod mini. Jusqu’ici, la seule solution connue consistait à ouvrir l’enceinte soi-même pour débrancher la nappe tactile. Désormais, le verrouillage couvre toutes les générations, y compris les plus récentes. Apple n’a jamais reconnu publiquement l’origine matérielle du défaut. Au passage, la même version apporte l’illumination sonore, qui reprend les couleurs de la pochette en cours de lecture. Dans tvOS 27.2, des traces d’un mode surround à quatre enceintes avec le nouveau boîtier TV de la marque ont aussi été repérées. Le déploiement général devrait suivre d’ici quelques jours, sans date précise à ce stade.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Comment envoyer de gros fichiers depuis un smartphone Android ?

Les solutions natives ne sont pas les plus efficaces pour envoyer de gros fichiers depuis un smartphone Android. Dans certains cas, il vaut mieux passer par un service spécialisé, conçu…

Les Google Home Speaker téléchargent des tonnes de données sans raison

Des détenteurs d’une enceinte connectée Google Home Speaker constatent qu’elle télécharge chaque jour des dizaines de Go de données. On ignore encore la raison de ce comportement étrange. Qu’un objet…

Votre Pixel pourra bientôt transformer vos photos en fond d’écran animé

Google prépare l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité de personnalisation pour les Pixel : choisir l’une des ses photos et laisser l’intelligence artificielle en faire un fond d’écran animé. Personnaliser son smartphone,…

Galaxy S27 : Samsung aurait trouvé une parade pour limiter la hausse des prix liée à la RAM

C’est la même chanson depuis des mois, mais elle est malheureusement vraie : le coût de la RAM ne cesse d’augmenter et l’inflation frappe de plein fouet le marché des smartphones….

Cette appli capable de retrouver un Googlebook perdu a discrètement disparu, Google s’explique

Les Googlebook viennent à peine d’arriver sur le marché que leur logiciel fait déjà parler. Google a retiré l’application Find Hub de ses ordinateurs portables, puis a bloqué toute réinstallation…

Panne Revolut : impossible d’utiliser sa carte bancaire, que se passe-t-il ?

Depuis environ une heure, les clients Revolut font face à des paiements refusés après avoir tenté d’utiliser leur carte bancaire. Sur les réseaux sociaux, la banque en ligne a confirmé…

Le Xiaomi 18 Pro ne va pas échapper à la hausse des prix, ça va faire très mal à votre portefeuille

Alors que l’on attend toujours une date de sortie en Europe, une fuite révèle le prix des Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max sur le vieux continent. Attention,…

Asus dévoile le ROG Zoom, un câble Ethernet qui encaisse jusqu’à 40 Gbit/s

Asus se dote de son propre câble Ethernet catégorie 8 spécialement conçu pour les joueurs les plus exigeants. Qu’a-t-il de plus que les autres câbles similaires déjà sur le marché…

Ce moteur plus fin qu’un cheveu pourrait donner des muscles aux robots humanoïdes

Les moteurs qui animent les robots restent lourds, rigides et encombrants. Des chercheurs de l’EPFL ont pris le problème à l’envers avec le FiberMotor, un actionneur logé dans deux fibres…

RTX 4090 : cet aéroport laisse s’envoler l’équivalent de 440 000 euros de cartes graphiques perdues dans la nature

L’aéroport de São Paulo-Guarulhos, au Brésil, se trouve dans la panade après avoir égaré deux palettes pleines à craquer de RTX 5090. La perte s’élève à environ 2,5 millions de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.