App Store : Apple menace de bannir iDOS 2, un célèbre émulateur DOS

iDOS 2, un célèbre émulateur DOS pour iOS, pourrait bientôt sortir de l’App Store. Apple menace en effet le développeur de supprimer l’application, car elle ne respecte pas les consignes de la firme. Celles-ci interdisent à une application de faire fonctionner du code externe.

Les émulateurs n’ont pas la cote avec iOS. La firme de Cupertino a toujours refusé de les proposer dans l’App Store. Et la raison est relativement simple : ils servent majoritairement (pour ne pas dire plus) à faire tourner des jeux commerciaux. Pourquoi installer SNES9X sur son smartphone si ce n’est pas pour jouer à Super Mario Kart, Legend of Zelda A Link to the Past ou Final Fantasy 6 ?

Et plus globalement, Apple restreint l’usage de ressources externes dans les applications proposées sur l’App Store. S’il s’agit de livres numériques, de vidéos ou de contenus web, ça passe. En revanche, en matière de jeu vidéo, la firme est plutôt frileuse : elle craint que le code externe serve à outrepasser certaines protections ou que le contenu ne soit pas approprié pour les plus jeunes utilisateurs. C’est le même débat pour les services de jeu en streaming.

L'émulateur iDOS 2 est menacé d'être supprimé de l'App Store

Pourtant, malgré ce positionnement assumé, certains émulateurs parviennent à se frayer un chemin jusqu’à l’App Store. C’est le cas de iDOS, célèbre émulateur DOS basé sur DOS Box et apparu pour la première fois en 2010 sur l’App Store. Après un changement des conditions d’utilisation, cet émulateur a été supprimé de la boutique d’Apple. Une autre version l’a remplacé en 2014 : iDOS 2. Et c’est maintenant cette version qui est menacée d’être bannie.

Apple a en effet envoyé un message à son développeur, Chaoji Li, pour l’informer qu’iDOS 2 ne respecte pas les règles de l’App Store sur l’utilisation de code externe grâce au partage de fichier avec iTunes. Pour rappel, cette fonction permet de copier des fichiers sur l’iPhone depuis l’application. Il peut s’agit de livre électronique au format ePub ou PDF pour iBooks par exemple, ou des vidéos pour VLC.

Le développeur d'iDOS 2 a deux semaines pour revoir son appli

Le développeur avait soumis quelques jours avant une mise à jour pour corriger quelques bugs dans son application. Mais celle-ci n’a pas été validée. Pire, ce refus a attiré l’attention d’Apple sur la version actuellement en ligne qui refuse maintenant l'intégration du partage de fichiers avec iTunes. Ce qui a provoqué l’envoi du message qui demande l’envoi sous 14 jours d’une nouvelle version respectant les règles. Mais pour respecter ces règles, le développeur devrait supprimer la fonction de partage de fichiers avec iTunes. Ce qu’il refuse de faire.

Sans réponse de la part de Chaoji Li, iDOS 2 sera supprimé de l’App Store dans quelques jours. Une bien mauvaise nouvelle pour tous ceux qui aimaient s’adonner sur leur iPhone aux versions rétro de Doom, Civilization, Prince of Persia, Monkey Island, Warcraft ou encore Pool of Radiance.