Android relie votre numéro de téléphone à tous vos comptes Google sans rien vous demander

Android embarque depuis des mois un réglage dont presque personne ne connaît l’existence. Activé par défaut, il associe le numéro de la carte SIM à tous les comptes Google présents sur le téléphone. Le désactiver prend moins d’une minute, encore faut-il savoir où chercher.

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Crédits : Phonandroid

Les téléphones sous Android regorgent de réglages dont l’utilisateur n’entend jamais parler. Certains arrivent avec une mise à jour, d’autres dorment depuis des années dans les menus. Google assouplirait par exemple sa Protection avancée, dont les restrictions deviendraient désactivables une par une. À l’inverse, des options s’activent tout seules, sans que personne ne les ait validées. Peu d’utilisateurs ouvrent ces menus plus d’une fois par an.

Chaque application préinstallée communique en permanence avec les serveurs de la firme de Mountain View. Fin août, un bug de Google Messages a glissé d’anciennes photos dans des conversations en cours. Beaucoup de possesseurs d’Android ont reçu plus récemment un courriel autrement plus discret, expédié depuis une adresse de vérification interne. Il annonçait une opération déjà effectuée, sans la moindre action de leur part. Rien dans l’interface du téléphone ne signalait quoi que ce soit au préalable.

La validation du numéro de téléphone reste activée par défaut dans les paramètres Google

Le réglage porte le nom de validation du numéro de téléphone, et il arrive actif par défaut d’après la page d’aide publiée par Google. Il associe la ligne de la carte SIM à l’ensemble des comptes connectés sur l’appareil, y compris ceux du travail ou les adresses secondaires créées il y a longtemps. Aucune confirmation n’est demandée. Un profil professionnel géré par un employeur subit le même traitement. Dans les paramètres Android, l’option se loge sous Tous les services, à la rubrique Confidentialité et sécurité.

Cette validation sert normalement à sécuriser la récupération d’un compte perdu, ou à faire fonctionner des services comme la messagerie enrichie. Elle alimente aussi le profil publicitaire rattaché à chaque identifiant. Désactiver l’interrupteur ne vaut que pour l’avenir. Les lignes déjà associées se retirent à la main, une par une, dans les coordonnées personnelles de chaque adresse Google. Sur Reddit, plusieurs possesseurs de smartphones Android affirment voir le réglage se réactiver tout seul. Rien ne confirme ce point pour le moment. La firme n’a toujours pas commenté cette activation par défaut, en vigueur sur des milliards de téléphones.


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