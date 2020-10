Android : le malware Alien vole les mots de passe de 226 applications du Play Store

Un nouveau malware s'attaque aux smartphones Android. Baptisé Alien, ce logiciel malveillant cherche à voler les mots de passe de 226 applications Android populaires disponibles sur le Google Play Store. Parmi les cibles du malware, on trouve des applications populaires comme WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram, Amazon, Twitter ou encore Coinbase. Les applis de nombreuses banques françaises sont aussi visées.

Les chercheurs en sécurité informatique de ThreatFabric ont remarqué qu'un trojan appelé Alien s'attaque actuellement à plus de 226 applications Android. Basé sur le code de Cerberus, un dangereux virus capable de siphonner votre compte bancaire, Alien est conçu pour s'emparer des mots de passe et des identifiants de ses victimes.

Dans le détail, le logiciel malveillant est capable de voler vos SMS, d'en envoyer à votre insu, de collecter le nom de vos contacts, votre position, d'installer une application et de récupérer les codes d'authentification reçus par un service en ligne. De cette façon, les pirates obtiennent l'accès à vos comptes. Dans la plupart des cas, le malware a été distribué par un site de phishing frauduleux, met en garde ThreatFabric. “Une grande partie semble distribuée via des sites de phishing, par exemple une page malveillante incitant les victimes à télécharger de fausses mises à jour logicielles ou de fausses applications Corona” explique Gaetan van Diemen, chercheur en sécurité informatique chez ThreatFabric.

Voici la liste des applications Android visées par Alien

Le malware Alien vise une multitude d'applications Android disponibles sur le Google Play Store. Dans les cibles du maliciel, on trouve aussi beaucoup d'applications bancaires. On notera la présence de plusieurs banques françaises, comme la Caisse d'Epargne, Boursorama, ING ou Crédit Mutuel. Les pirates cherchent donc à dépouiller le contenu des comptes en banque de leurs victimes. Néanmoins, dans la plupart des cas, les identifiants et mots de passe seront rapidement revendus sur des marchés noirs du dark web à prix d'or. Les identifiants bancaires se vendent en effet autour des 100 dollars en Bitcoin, tout dépend évidemment du contenu du compte en banque.

La liste des applications dans le viseur du malware

Coinbase

Blockchain Wallet. Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum

BBVA Spain

Bankinter Móvil

Santander

UnicajaMovil

Bankia

EVO Banco móvil

Kutxabank

ruralvía

Akbank

Garanti BBVA Mobile

QNB Finansbank Mobile Banking

Connect for Hotmail & Outlook: Mail and Calendar

CEPTETEB

Yapı Kredi Mobile

Enpara.com Cep Şubesi

Halkbank Mobil

Kuveyt Türk

Ziraat Mobile

İşCep – Mobile Banking

VakıfBank Mobil Bankacılık

Ibercaja

ABN AMRO Mobiel Bankieren

IKO

mBank PL

Interbank APP

Rakuten Bank

freedomplus

Banca MPS

Gmail

mail.com mail

BNL

ING Italia

Yahoo Mail

norisbank App

La Mia Banca

HVB Mobile Banking

Commerzbank Banking – The app at your side

VR Banking Classic

Postbank Finanzassistent

TARGOBANK Mobile Banking

comdirect mobile App

DKB-Banking

Sparkasse Ihre mobile Filiale

Consorsbank

CA24 Mobile

Boursorama

La Caisse d'Epargne

Crédit Mutuel

ING Direct

Mes Comptes – LCL

Banque Populaire

Crédit Agricole

L'Appli Société Générale

NAB Mobile Banking

CIBC Mobile Banking®

Halifax: the banking app that gives you extra

St.George Mobile Banking

mywireless

Chase Mobile

Fifth Third Mobile Banking

iMobile by ICICI Bank

Mobile Banking UniCredit

Scrigno App

Microsoft Outlook

Bank of America Mobile Banking

Capital One® Mobile

SunTrust Mobile App

USAA Mobile

U.S. Bank – Inspired by customers

Wells Fargo Mobile

BMO Mobile Banking

UBI Banca

RBC Mobile

Intesa Sanpaolo Mobile

ING Mobil

Odeabank

Postepay

ŞEKER MOBİL ŞUBE

CommBank

Google Play

Banca Digital Liberbank

ING España. Banca Móvil

Cajasur

Banca Móvil Laboral Kutxa

Mi Banco db

Banco Sabadell App. Your mobile bank

BBVA Net Cash | ES & PT

Santander Empresas

PayPal

Santander Mobile

Banco Caixa Geral España

Pekao24Makler

PekaoBiznes24

Facebook

imaginBank – Your mobile bank

WhatsApp

Snapchat

Twitter

Telegram

Instagram

Viber Messenger – Messages, Group Chats & Calls

CaixaBank

PeoPay

eBay

Amazon

Getin Mobile

BCP Banking App

Citi Handlowy

ABANCA- Banca Móvil

NETELLER – fast, secure and global money transfers

Simplii Financial

TD Canada

ČSOB Smartbanking

Bitcoin Wallet – Airbitz

ePayments: wallet & bank card

N26 — The Mobile Bank

ING Australia Banking

Payoneer – Global Payments Platform for Businesses

CIMB Clicks Malaysia

plusbank24

Skrill – Fast, secure online payments

Mycelium Bitcoin Wallet

Santander UK

OTP SmartBank

K PLUS

KMA

SCB EASY

Netflix

Bendigo Bank

My Citibank

hongleongconnect

Bank of Melbourne Mobile Banking

Volksbank hausbanking

Mes Comptes BNP Paribas

Crédit du Nord pour Mobile

BusinessPro Lite

BPI APP

NB smart app

Santander Particulares

BOQ Mobile

La Poste – Services Postaux

CIC

Fortuneo, mes comptes banque & bourse en ligne

ASB Mobile Banking

iBiznes24 mobile

Corp App

ScotiaMóvil

credemmobile

Carige Mobile

Mobilni Banka

netbk Japon

CUA Mobile Banking

raiffeisenbank

Bank Austria MobileBanking

Barclays

BOCHK

HSBC Mobile Banking

ANZ Australia

Bankia Wallet

Bank Australia app

Beyond Bank Australia

Greater

Sabadell Wallet

Santander Wallet

La Banque Postale

cajamar

bcpbankingapp

ANZ Shield

Fibabanka Corporate Mobile

myAlpha Mobile

mbanking

eurobankefg

Popular

Krungthai NEXT

BBVA Wallet Spain. Mobile Payment

BBVA México (Bancomer Móvil)

Santander Argentina

Mercado Libre: compra fácil y rápido

Santander Money Plan

Dhanlaxmi Bank Mobile Banking

centralbank

mahabank

Kotak – 811 & Mobile Banking

sbanywherecorporate

HDFC Bank MobileBanking

SambaMobile

Scotiabank Colpatria

Bancolombia App Personas

Westpac Mobile Banking

suncorpbank

P&N BANKING APP

ING Bankieren

Enpara.com Şirketim Cep Şubesi

Google Play Games

TBC Bank

ActivoBank

TSB Bank Mobile Banking

Royal Bank of Scotland Mobile Banking

NatWest Mobile Banking

Barclays US

Skype

Bitcoin Wallet by SpectroCoin

Emirates NBD

Alawwal Mobile

Citi Mobile®

TD Bank (US)

Union Bank Mobile Banking

ING Business

SpardaSecureApp

Bankwest

HSBCnet Mobile

permanent tsb

Bank of Melbourne Business App

BankSA Business App

St.George Business App

Westpac Corporate Mobile

National Bank of Canada

Servus Mobile Banking

Luno: Buy Bitcoin, Ethereum and Cryptocurrency

Pour l'heure, Google n'a pas encore trouvé de solutions pour protéger les applications visées par le malware. Pour éviter de tomber dans les filets des pirates, ThreatFabric conseille de ne pas installer d'applications en provenance d'un site web méconnu. Surtout, n'accordez pas d'autorisations aux applications piochées sur la toile. Pour voler vos messages, les applications frauduleuses infectées par le malware Alien réclament de nombreuses permissions lors de l'installation.

Source : ThreatFabric