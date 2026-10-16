Android active en France une alerte capable de vous prévenir quelques précieuses secondes avant un séisme

Les smartphones Android savent repérer les tremblements de terre depuis plusieurs années. Google vient d’étendre ce dispositif à plus de 200 pays. L’alerte arrive parfois quelques secondes avant les premières secousses, juste assez pour se mettre à l’abri.

samsung galaxy s26 fe prise en main

Nos smartphones embarquent bien plus de capteurs que leurs propriétaires n’en soupçonnent. Parmi eux, l’accéléromètre mesure en permanence les mouvements de l’appareil. Fabriquées pour quelques centimes, ces puces équipent la quasi-totalité du parc mondial. La firme de Mountain View exploite ces composants pour des usages qui dépassent largement le pilotage des applications. Côté protection, la mise à jour de juin apportait déjà des outils de sécurité personnelle pour les plus jeunes.

Google ne s’arrête pas aux escroqueries, même si le renvoi d’appel frauduleux se retrouve bloqué sur Android 17. Un système d’alerte aux séismes tourne depuis 2021 sur les téléphones de la marque. Aux États-Unis, la Californie, l’Oregon et l’État de Washington s’appuient en plus sur le réseau officiel ShakeAlert. Ailleurs, tout repose sur les mobiles eux-mêmes. Le dispositif couvrait jusqu’ici 98 pays, son périmètre vient de changer d’échelle.

Les capteurs des smartphones Android forment le plus grand réseau de détection de séismes au monde

Sur son blog, Google annonce que les alertes séisme d’Android couvrent désormais plus de 200 pays et régions, dont la France. Chaque appareil joue le rôle de capteur et transmet aux serveurs les premières vibrations relevées par son accéléromètre. Quand assez de téléphones tremblent au même moment dans une même zone, la secousse se trouve confirmée puis l’avertissement part vers les mobiles voisins. Du côté de la firme, le croisement de ces signaux permet d’estimer l’épicentre et la magnitude. Tout repose sur une course de vitesse entre le signal électronique et les ondes sismiques.

Trois niveaux d’alerte existent. Le premier signale une secousse légère à proximité. Vient ensuite un avertissement plus appuyé, puis un affichage en plein écran avec les gestes à adopter. Chaque palier correspond à l’intensité attendue là où se trouve l’utilisateur, et le calcul se fait en quelques instants à partir des données remontées par les appareils environnants. Dans les prochains mois, le niveau intermédiaire gagnera une carte du rayon de détection, la magnitude estimée puis les consignes à suivre. Sur Android, un réglage dédié apparaît dans les paramètres de sécurité et d’urgence. Depuis le lancement, le compteur dépasse le milliard de notifications envoyées. Reste à espérer ne jamais en recevoir.


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