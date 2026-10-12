Alpine fait renaître son icône des années 70, les photos ont fuité et c’est superbe

Alpine réserve un concept-car surprise au Mondial de l’Auto. L’A310 Vision rejoue le coupé de 1971 dans un format nettement plus imposant. Son dessin futuriste repose sur la plateforme électrique maison.

Depuis quelques années, les constructeurs fouillent sans retenue dans leurs archives. Il suffit parfois d’un patronyme, d’une silhouette ou d’un détail de calandre pour réveiller l’attachement du public. Nissan a par exemple rebaptisé sa future citadine électrique en puisant dans son propre passé. Du côté des sportives, l’exercice devient autrement périlleux. Toucher à une légende expose à la déception, surtout quand l’électrification entre dans l’équation.

À Paris, le Mondial de l’Auto ouvre ses portes du 12 au 18 octobre. Renault y aligne une ancienne gloire de sa gamme à côté de ses électriques du moment. Alpine avait de son côté annoncé un concept-car sous le nom de code PS1, sans rien lâcher sur son dessin. Des photos avaient déjà circulé la veille du salon, suffisamment nettes pour tout dévoiler. Baptisé A310 Vision, le coupé attend encore sa présentation complète sur le stand.

Le concept d’Alpine reprend la silhouette de l’A310 avec une face avant futuriste

Le concept apparaît en bicolore, argent sur noir mat. Le capot plonge vers un nez plat barré d’une fine lame lumineuse. Sous les passages de roue, de grandes jantes à trois branches remplissent des ailes très galbées. À l’arrière, le pavillon fuyant se termine par un becquet intégré au hayon. Vu de profil, le coupé d’Alpine assume une poupe tronquée et des hanches élargies. Le choc est immédiat. La filiation avec l’A310 de 1971 saute aux yeux, du dessin 2+2 jusqu’à cette face avant qui évoque les phares du modèle original sans jamais les reprendre.

Côté motorisation, Alpine garde le secret, et le teaser diffusé en amont avait alimenté les spéculations autour d’une sportive 100 % électrique. Sur le style, en revanche, le futurisme revendiqué n’efface jamais la ligne d’origine. Lancée en 1971, l’A310 se distinguait déjà par sa rampe d’optiques frontales et sa position de porte-drapeau. La plateforme APP, inaugurée par la nouvelle A110, reste la base technique la plus probable pour ce coupé, même si le constructeur n’a confirmé aucun élément mécanique. Un dérivé de série pourrait suivre, puisque la marque de Dieppe évoque depuis des mois plusieurs déclinaisons de son coupé. Tout deviendra officiel d’ici la fin de la semaine.