AirFryer Philips Série 2000 : cette friteuse sans huile de 4,2 L passe à prix mini

Vous cherchez un AirFryer ultra compact, mais suffisamment grand pour préparer des repas pour 2 adultes ? Le Airfryer Philips Série 2000 d’une capacité de 4,2 L permet de cuisiner pour deux voire trois personnes. Normalement en vente à 119,99 €, il a vu son prix chuter à seulement 74,99 euros sur Boulanger.

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Dans le secteur des appareils ménagers, Philips fait figure de référence. Il était donc normal que la marque propose une gamme complète de AirFryers. À la fois friteuse sans huile et mini four pour réchauffer rapidement vos plats en consommant moins d’énergie, le AirFryer est aujourd’hui présent dans presque toutes les cuisines.

Si ce n’est pas encore votre cas et que vous cherchez un modèle adapté à une petite cuisine, nous avons trouvé pour vous une belle offre sur le Airfryer Philips Série 2000 d’une capacité de 4,2 L. Le prix de vente conseillé de ce modèle est de 119,99 euros. Mais Boulanger vous le propose en ce moment à un tarif bien plus attractif grâce à une remise de 37%. Cela représente une économie substantielle de 45 euros qui vous permet de vous l’offrir pour seulement 74,99 euros.

Philips Série 2000 4,2 L : l’AirFryer pas cher qui à sa place dans toutes les cuisines

Avec sa capacité de 4,2 L, le Philips série 2000 est un AirFryer capable de cuire en une seule fois entre 500g et 800g de frites. Il pourra aussi convenir pour cuire deux blancs de poulet ou deux pavés de saumon. C’est donc un modèle parfaitement adapté pour un couple.

Grâce à sa technologie Rapid Air, ce modèle fait circuler l’air chaud plus rapidement. Résultat : des aliments à la fois tendres et croustillants en très peu de temps. Vous pourrez d’ailleurs voir la cuisson de vos aliments en temps réel grâce à sa très pratique fenêtre en verre. C’est une fonctionnalité encore rare sur un AirFryer, d’autant plus sur un modèle dans cette gamme de prix. C’est donc un gros point fort.

Vous disposez également d’un écran tactile pour choisir simplement l’un des 13 modes de cuisson : cuire, griller, rôtir, toaster, déshydrater, décongeler, réchauffer, maintenir au chaud… Et si vous n’avez pas encore l’habitude d’utiliser un AirFryer, vous pourrez avoir accès à des milliers de recettes adaptées à ce mode de cuisson via l’application NutriU. Enfin, le nettoyage est lui aussi rapide puisqu’il vous suffit de mettre le bac de cuisson au lave-vaisselle.