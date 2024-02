Acheter une imprimante pas cher est une fausse bonne idée, voici pourquoi

De prime abord, acheter une imprimante à bas prix semble être la bonne idée pour les ménages modestes. Seulement, quand on se penche sur les tarifs des cartouches d'encre, investir dans une machine plus chère dotée d'un réservoir d'encre paraît bien plus économique sur le long terme.

Cela fait plusieurs années qu'HP le dit, le leader mondial des imprimantes ne se fait pas d'argent grâce à ses appareils d'impression. Il le fait en vendant des cartouches d'encre. Enrique Lores, PDG d'HP, l'a encore confirmé lors d'une interview accordée à nos confrères américains de CNBC en janvier 2024 : “Nous perdons de l'argent sur le matériel, mais nous gagnons de l'argent sur les consommables ! Dans les faits, HP investit sur chaque consommateurs”.

Si de prime abord, cette déclaration peut étonner, il suffit de regarder le prix de l'encre au litre pour comprendre la position d'HP. Pour cause, un litre d'encre noire se négocie actuellement autour des 2 000 €, tandis que la note atteint les 8 000 € pour un litre d'encre couleur ! Des tarifs extrêmement élevés et qui persistent depuis des années. En 2017, l'association Halte à l'obsolescence programmée dénonçait déjà ces prix exorbitants.

Les imprimantes à réservoir, la bonne alternative

Fort heureusement et comme le rappellent nos confrères du Monde, il existe depuis 2015 une alternative au modèle “Imprimante low-cost, cartouches hors de prix” : les imprimantes à réservoir d'encre. Pour les néophytes, ces imprimantes ne fonctionnent pas avec des cartouches traditionnelles, mais avec des réservoirs d'encre que l'on peut remplir manuellement avec des bouteilles vendues séparément.

Considérées comme des appareils de niche il y a encore quelques années, les imprimantes à réservoir d'encre se sont démocratisées chez les principaux constructeurs. On en retrouve notamment chez Epson, Canon, Brother et bien entendu HP. Il faut savoir que ces imprimantes sont plus chères que leurs homologues à cartouche, avec des prix situés entre 150 et 600 € environ selon les modèles. A titre comparatif, on peut dégoter une bonne imprimante à jet d'encre aux alentours des 50-60 € chez HP par exemple.

A lire également : HP est poursuivi en justice pour avoir trompé les utilisateurs sur ses imprimantes

Un prix plus élevé, mais un coût d'impression nettement réduit

Mais les imprimantes à réservoir d'encre compensent leur prix d'achat plus élevé avec une encre nettement moins chère. Pour cause, ces appareils vous permettent de faire jusqu'à 70 % d'économies sur l'achat de consommables. Alors qu'une cartouche permet de réaliser en moyenne 1000 impressions, une jeu de bouteille (généralement fourni lors de l'achat d'une imprimante à réservoir) permet de lancer près de 11 000 impressions ! De fait, si on part sur une base de 250 impressions par mois, les utilisateurs sont tranquilles pendant 3 ans avec le lot de bouteilles de départ fourni avec leur imprimante à réservoir.

Attention néanmoins, les utilisateurs pourront également réduire de moitié les coûts d'impression en optant pour des cartouches d'encre non-officielles sur leur imprimante “traditionnelle”. D'après Le Monde, le seuil de rentabilité des imprimantes à réservoir passe alors de 1500 impressions à 2400. Toutefois, cette option présente des risques.

En effet, certains constructeurs ont décidé de partir en guerre contre ces cartouches tierces. Récemment, HP a justifié le blocage des cartouches non-officielles sur ses imprimantes pour des raisons de sécurité. Selon la marque, ces cartouches peuvent être utilisées pour diffuser des malwares. Une théorie réfutée par plusieurs experts en sécurité informatique. Il y a enfin la question de la qualité, inférieure à celles proposées par les fabricants si l'on en croit les tests de Que Choisir.