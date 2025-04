Abonnés Free, vous pouvez migrer vers la Freebox Pop S, mais il y a une mauvaise nouvelle

Les migrations vers la récente Freebox Pop S sont ouvertes. Parfaite pour qui cherche une offre 100 % Internet abordable, elle privilégie cependant les nouveaux clients au détriment des abonnés existants. Voici pourquoi.

La fibre optique et Wi-Fi 7 à petit prix. Voilà en substance ce que propose la nouvelle Freebox Pop S dévoilée par l'opérateur début avril. Pour afficher un tarif intéressant, il faut faire des concessions. Ici vous aurez donc droit à une offre dual-play, c'est-à-dire avec Internet, le téléphone fixe, mais pas de télévision. Beaucoup y trouveront leur compte à l'heure où les plateformes de streaming proposent un contenu quasi-infini.

C'est bien simple : à 24,99 € par mois sans engagement et sans augmentation du prix au bout d'un an, c'est l'offre parfaite pour qui ne veut pas des chaînes TV. Et après quelques jours d'exclusivité pour les nouveaux clients, les abonnés Free existants peuvent désormais demander la migration vers la Freebox Pop S s'ils remplissement les conditions. Il y a cependant deux choses importantes à noter. La première est que l'éligibilité en question n'est pas clairement définie. La deuxième est le prix de l'opération.

La migration vers la Freebox Pop S est ouverte pour les abonnés existants, avec un bémol

Celles et ceux qui se sont rendus sur leur espace client ont vu la mauvaise surprise : l'abonnement à la Freebox Pop S est à 29,99 € par mois au lieu de 24,99 € pour les nouveaux inscrits. Il n'y a pourtant aucune différence pour justifier l'écart de prix. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il faut également s'acquitter des frais de migration de 49 €, prélevés sur la première facture après réception des équipements.

Pour le moment, on sait que les abonnés aux Freebox Révolution Light, Mini 4K et Delta S peuvent migrer. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Avec la Révolution Light, certes veille de bientôt 15 ans, vous payez 29,99 € par mois avec la TV, soit pareil que la Pop S sans aucune chaîne. Même chose avec la Mini 4K à 34,99 € mensuel. Certains préfèreront conserver la télé plutôt qu'économiser 60 € par an. À vous de voir.