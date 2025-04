À partir de quel pourcentage de batterie avez-vous peur que votre smartphone s’éteigne ? Cette étude révèle des résultats étonnants

Une recherche a pu définir à quel niveau de batterie la majorité des utilisateurs commencent à craindre que leur smartphone s'éteigne. On ne s'attendait pas forcément à ce chiffre.

Nos smartphones sont de puissantes machines capables de faire beaucoup de choses. Pourtant, aussi performants soient-ils, une fois que la batterie atteint 0 %, ce ne sont plus que des briques à plusieurs centaines d'euros. Il existe bien sûr des façons de les faire durer le plus longtemps possible, par exemple choisir un smartphone à charge rapide ou avec une grosse batterie. Mais fatalement, il faudra à un moment donné passer par le branchement du chargeur.

Pour certain, l'approche de cette étape est source d'angoisse. De nombreux utilisateurs disent en effet ressentir une forme d'anxiété à mesure que la batterie de leur mobile descend. Chacun aura cependant son propre seuil de tolérance. Il est d'ailleurs possible de définir une moyenne, et c'est précisément ce qu'a fait une équipe en interrogeant 2 000 américains, 1 000 hommes et 1 000 femmes. Les résultats sont assez surprenants.

Voici à quel pourcentage de batterie la majorité des gens angoissent que leur smartphone s'éteigne

Pour la majorité des interrogés, plus d'un tiers, c'est à partir de 38 % de batterie que l'angoisse commence à s'installer. Un chiffre élevé quand on sait que les smartphones eux-mêmes nous mettent en garde à 20 % d'énergie restante le plus souvent. Seuls 34 % des participants attendent cette alerte pour ressentir de l'anxiété. Les plus zen (13 %) ne se préoccupent pas de recharger leur smartphone avant qu'il affiche moins de 10 % de batterie.

Plus étonnant, 24 % des américains ont peur que leur téléphone s'éteigne alors qu'il lui reste encore plus de 50 % de batterie. On note également que l'âge a un impact sur le ressenti. Plus l'utilisateur est jeune, plus il angoissera à un pourcentage restant élevé.

La Gen Z (naissance entre 1997 et 2012) panique à partir de 44 %, tandis que les boomers (naissance entre 1945 et 1965) attendent 34 %. Enfin, l'étude révèle que toutes générations confondues, 61 % des détenteurs de smartphones préfèrent afficher le pourcentage de batterie sur leur écran quand ils ont le choix.

Source : Talker Research