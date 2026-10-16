450 € de réduction sur ce PC portable Asus OLED chez Boulanger : il embarque un Core Ultra 5 et 16 Go de RAM

Le PC portable Asus Vivobook S14 OLED profite d’une réduction allant jusqu’à 450 € chez Boulanger. Ce modèle de 14 pouces dispose d’un processeur Intel Core Ultra 5, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Il est actuellement affiché à 849,99 € au lieu de 1 199,99 €, avec la possibilité d’une reprise assortie d’un bonus de 100 €.

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L’Asus Vivobook S14 OLED est un PC portable discret et fin qui convient à ceux qui se déplacent souvent, grâce à son poids de 1,3 kg et son épaisseur qui ne dépasse pas 1,59 cm. Il dispose également d’un écran OLED pour travailler ou regarder des films dans de bonnes conditions.

La version S5406SAL-SF312W, disposant d’un processeur Intel Core Ultra 5 226V, de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, est en promotion chez Boulanger. Deux offres sont disponibles : d’abord, le PC portable est affiché à 849,99 € au lieu de 1 199,99 €. Sans reprise, vous profitez donc d’une remise immédiate de 350 €, ce qui est déjà une baisse de prix intéressante. Cela correspond à une réduction d’environ 29%.

Ensuite, si vous avez un ancien appareil à faire reprendre, Boulanger propose aussi une offre de reprise avec un bonus systématique de 100 € qui vient s’ajouter à la valeur de reprise. De quoi faire baisser le prix considérablement en fonction de la valeur estimé de l’appareil échangé.

Notez que dans ce cas, il faut choisir le retrait en magasin (Click & Collect). L’offre est valable jusqu’au 29 octobre 2026 pour la reprise d’un ancien ordinateur de toute marque, fonctionnel ou non. La réduction quant à elle est immédiate au panier.

Asus Vivobook S14 : un écran OLED et un format facile à transporter

Asus propose ici un bel écran OLED de 14 pouces, avec une définition de 1 920 x 1 200 pixels. C’est l’une des caractéristiques intéressantes de ce PC portable. Vous bénéficiez de noirs profonds et de contrastes élevés, qui seront grandement appréciés lorsque vous regardez des films et des séries. Le format 16:10 offre par ailleurs davantage de hauteur qu’un écran 16:9 pour afficher vos documents et vos pages web.

Pour ce qui est des performances, le Vivobook S14 est propulsé par un Intel Core Ultra 5 226V à 8 cœurs, capable de monter jusqu’à 4,5 GHz. Il est épaulé par 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Vous bénéficiez donc de performances confortables pour travailler, y compris avec plusieurs applications et de nombreux onglets ouverts à la fois.

Malgré son format compact, le PC dispose de deux ports Thunderbolt 4, de deux ports USB-A, d’une sortie HDMI 2.1 et d’une prise casque pour ce qui est de la connectique. Il est également compatible Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. On y retrouve aussi une webcam infrarouge qui sert à la reconnaissance faciale et dispose de Windows. Un cache est prévu pour la confidentialité. Vous pouvez donc masquer la webcam après vos appels vidéo.

Enfin, ce modèle fonctionne sous Windows 11 et intègre une batterie de 75 Wh. Notez que le chargeur n’est pas fourni. Il faut donc disposer d’un adaptateur USB-C compatible ou prévoir son achat en supplément.