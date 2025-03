YouTube va vous recommander des vidéos pendant que vous en regardez une

Si vous ne savez pas quoi regarder après la vidéo YouTube que vous êtes en train de visionner, le service va se charger de vous faire des recommandations sous une nouvelle forme.

YouTube est une plateforme inépuisable. Grâce à l'algorithme qui apprend de vos goûts et vos habitudes de visionnage, vous êtes constamment mis face à des vidéos qui pourraient vous intéresser. Que ce soit à la fin de la vidéo en cours ou sur le côté du lecteur, il est ainsi très facile de trouver d'autres contenus à regarder.

La plateforme veut aller plus loin et en suggérer pendant que vous en regardez une. Plus précisément, vous savez que lorsqu'une vidéo est en cours de lecture, vous pouvez ajouter une nouvelle dans une file d'attente afin de ne pas l'oublier. C'est dans cette dernière que des recommandations vont désormais s'afficher. Notez que cela n'arrive qu'à partir du moment où vous en placez une vous-même au préalable.

YouTube teste une nouvelle manière de vous recommander des vidéos

Cette nouvelle façon de suggérer des vidéos est pratique dans la mesure où elle évite de devoir repasser par la page d'accueil. En revanche, elle n'est pas encore tout à fait optimale. Par exemple, ajouter une vidéo sur un sujet X et une autre sur un sujet Y ne va pas déclencher des recommandations mixant les deux thèmes. De plus, les suggestions ne sont pas automatiquement ajoutées à votre file d'attente, ni même lancées automatiquement quand celle-ci arrive à son terme.

La fonctionnalité n'est pas accessible à tout le monde. Elle est réservée aux abonnés YouTube Premium et n'apparaît que sur Android. De plus, elle fait partie des expérimentations de la plateforme, aussi sa mise à disposition sert de tests limités dans le temps. Les personnes concernées peuvent en profiter jusqu'au 7 avril 2025, après quoi l'option sera supprimée afin que YouTube puisse analyser son usage. En fonction des conclusions du service, il est possible qu'elle ne voit finalement pas le jour, ou bien sous une forme différente.