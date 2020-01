Youtube TV est disponible sur PS4 aux Etats-Unis, et bientôt en France ?

Youtube TV est disponible sur Playstation 4 aux Etats-Unis. Les utilisateurs américains pourront accéder à ce service qui proposer de visionner directement depuis sa console près de 70 chaînes américaines. Il est également possible d’enregistrer ses programmes depuis le cloud. Après les USA, le service pourrait se frayer un chemin jusqu’en France.

Indisponible en France, le service Youtube TV est disponible depuis bientôt trois ans aux Etats-Unis. Concrètement, il s’agit d’une offre de télévision OTT qui permet d’accéder depuis sa console à près de 70 chaînes américaines en direct. On y retrouve AMC, CNN, TBS, CBS, NBC, Fox ou encore la chaîne sportive ESPN. De la VOD est également à la disposition des utilisateurs et il est également possible d’enregistrer ses programmes directement sur le cloud de Youtube.

Youtube TV est payant, et il faut débourser une cinquantaine de dollars par mois pour profiter du service. Après une arrivée sur Xbox One en 2018, l’application YouTube TV est d’ores et déjà disponible sur Playstation 4. Il faut pour cela télécharger l’application dédiée via le Playstation Store américain. Un ingénieur de Youtube avait annoncé un lancement imminent sur Reddit quelques jours auparavant.

Pour rappel, Sony avait fortement capitalisé sur son propre service de Pay TV, le Playstation Vue, qui offrait peu ou proue des fonctionnalités similaires à celles proposées par Youtube TV. Malheureusement, les concurrents Hulu’s live et Sling TV ont eu raison de lui, et le constructeur a été contraint d’officialiser l’arrêt de Playstation Vue en 2019.

« Malheureusement, la forte concurrence dans l’industrie du Pay TV, avec des contenus et des réseaux très coûteux, a été plus lent à changer que nous ne le pensions. C’est pourquoi nous avons décidé de rester concentrés sur notre activité principale, les jeux vidéo », expliquait Sony en octobre 2019. De fait, le lancement de Youtube TV sur Playstation 4 est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs américaines, qui se voient proposer un autre service.

Un service qui pourrait rapidement arriver en France

Qu’en-est-il de la France ? Il n’est pas impossible que le géant du web propose une formule française de Youtube TV, avec par exemple un accès à plusieurs bouquets ou chaînes de l’Hexagone. Dans tous les cas, ce service a toutes ses chances en France. Le succès de Youtube TV repose sur la puissance algorithmique de Youtube : sur votre TV (comme sur votre PC), le service personnalise le contenu mis en avant, selon l’historique du visionnage de l’utilisateur. Ainsi par exemple, les fans de Burger Quiz pourront être informés en temps réel qu’un épisode est actuellement diffusé et regarder le programme directement sur Youtube TV.

Rappelons à titre d’exemple que Netflix a été lancé en 2009 aux USA, avant d’arriver en France 5 ans plus tard en 2014. Alors, l’arrivée de Youtube TV, même tardive, n’a rien d’utopique.

