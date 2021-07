Xiaomi travaille sur un smartphone pliable qui ressemble au Z Flip

Xiaomi ne s’est pas encore lancé dans le domaine des smartphones à écran pliable. Ce ne serait qu’une question de temps, puisque la marque chinoise réfléchit à un terminal de ce type, comme le montre un brevet repéré par 91mobiles.

Les smartphones pliables sont encore à la marge aujourd’hui, mais ils vont se démocratiser de plus en plus à l’avenir. Xiaomi pourrait bien très prochainement se lancer. Un brevet déposé par la marque chinoise montre en effet qu’elle réfléchit très sérieusement à cette possibilité.

Déposer un brevet ne signifie pas forcément que le produit décrit va sortir, mais prouve au moins que la société en question travaille sur le sujet et cherche à couvrir ses arrières. Le brevet déposé par Xiaomi auprès du WIPO (World Intellectual Property Organisation) montre un smartphone avec un écran qui se plie de manière horizontale.

Le format rappelle donc celui d’un auguste téléphone à clapet, qui a déjà inspiré Motorola avec son Razr, mais aussi Samsung avec son Z Flip. On sait aujourd’hui qu'il est efficace est agréable à utiliser, il n’est donc pas étonnant que Xiaomi veuille s’y risquer.

Le Xiaomi Flip aurait deux écrans

On remarque plusieurs choses intéressantes sur ce mystérieux mobile. Il peut s’utiliser à moitié plié, ce qui serait idéal pour regarder une vidéo, par exemple, et dispose aussi d’un second écran, situé sur le module photo. Ce ne serait pas une première pour Xiaomi, puisqu’on rappelle que le Mi 11 Ultra dispose déjà d’un écran secondaire pour afficher l’heure ou encore un aperçu lors de la prise de photos.

Il ne s’agit que d’un brevet, donc nous n’avons logiquement pas de caractéristiques techniques, que ce soit en ce qui concerne l’écran ou le processeur. Toutefois, le format est assez explicite pour comprendre qu’il s’agit d’un haut de gamme. A noter que ce n’est pas la première fois que Xiaomi brevette ce type de produit. Le même avait en effet été déposé à la CNIPA, le bureau chinois de la propriété intellectuelle.

Les smartphones pliables étant de plus en plus à la mode, Xiaomi ne devrait donc plus trop tarder à présenter sa version A noter que le 11 août prochain, Samsung compte frapper un grand coup et dévoiler son Galaxy Z Fold 3 ainsi que son Galaxy Z Flip 3, qui lui adopte le format vu dans les schémas de cet article.

Source : 91Mobiles