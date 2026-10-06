Xbox Elite Series 3 : la nouvelle manette prendrait en charge le retour haptique et des joysticks anti-drift

La nouvelle génération de manette haut de gamme de Xbox, la Elite Series 3, a fuité. Elle serait équipée de joysticks à effet Hall ou TMR et offrirait un retour haptique.

La boulette. La future Xbox Elite Series 3 a fuité sur le Xbox Design Lab, une plateforme officielle permettant de personnaliser sa manette. Elle a depuis été retirée par Microsoft, mais le mal est fait : toutes les informations publiées ont été partagées sur Reddit, nous donnant un aperçu précis de ce qu’il faut attendre de ce nouveau contrôleur.

La Xbox Elite Series 3 se déclinerait en quatre versions. Les deux modèles de base comprendraient des palettes inférieures courtes, pas de palettes supérieures et un câble. Les deux configurations supérieures disposeraient de palettes inférieures longues et de palettes supérieures courtes. Un étui et une station de charge seraient fournis en plus du câble.

Xbox Elite Series 3 : des joysticks anti-drift grâce aux technologies magnétiques effet Hall et TMR

Chaque option décrite ci-dessus serait disponible avec ou sans moteur haptique. La description du produit annonce des “déclencheurs d’impulsion (ERM) et moteurs haptiques avancés (VCA)”, ce qui suggère le recours à une haptique de bobine mobile, technologie qui a fait ses preuves sur la DualSense de la PS5. Il est étonnant que Xbox propose ses prochaines manettes premium avec le choix d’intégrer ou non cette fonctionnalité. On peut craindre un prix élevé pour les modèles qui vont en bénéficier.

Il y a du nouveau aussi au niveau des joysticks. Les joueurs auront le choix entre des joysticks à effet Hall et des joysticks TMR (Tunnel Magnetoresistance). Dans les deux cas, il s’agit de capteurs magnétiques sans contact, qui permettent d’éviter le frustrant phénomène de drift. Il était temps que Xbox passe un cap sur ce point, surtout pour ses manettes Elite.

Une molette pour régler le volume sonore serait aussi intégrée pour ne plus avoir à lâcher la manette pour se saisir de la télécommande de la TV. De nouvelles croix directionnelles sont aussi attendues, avec là encore le choix entre plusieurs versions : esthétique et performance. L’appareil sera hautement personnsalisable, comme le laissait suggérer sa présence au sein du Xbox Design Lab. Sa date de sortie est inconnue, mais une annonce ne devrait plus tarder.