Windows : 43 secondes et 10 €, voilà ce qu’il faut pour faire sauter le chiffrage du système

En moins d'une minute et avec un appareil coûtant moins de 10 €, il est possible d'obtenir la clé de chiffrage d'un ordinateur sous Windows 10 ou 11. Le système embarqué BitLocker possède une faille importante.



La plupart des PC sous Windows 10 ou Windows 11 sont par défaut chiffrés avec BitLocker, la solution embarquée de Microsoft. C'est “une fonctionnalité de sécurité Windows qui fournit un chiffrement pour des volumes entiers, en réponse aux menaces de vol de données ou d’exposition d’appareils perdus, volés ou mis hors service de manière inappropriée”, lit-on sur le site officiel. En clair, le programme va protéger les partitions des disques durs avec une clé de chiffrement. Sans elle, impossible d'accéder aux fichiers contenus sur ces derniers.

BitLocker a parfois des effets indésirables comme la diminution des performances du SSD, mais dans l'ensemble, c'est un outil de protection efficace. Dans certains cas cependant, il présente un faiblesse de taille qui permet d'obtenir la clé d'accès en quelques dizaines de secondes. Le YouTuber stacksmashing en fait la démonstration dans la vidéo disponible à la fin de cet article. Il exploite pour cela le module de plateforme sécurisée (TPM), un composant physique présent sur de nombreux ordinateurs et dont se sert BitLocker.

Il faut moins d'une minute pour passer le chiffrage de BitLocker sur Windows

Quand il est utilisé de concert avec le programme de chiffrage de Windows, le TPM stocke des informations importantes comme la clé permettant de déverrouiller les partitions protégées. À l'allumage du PC, il envoie les données nécessaires au processeur qui se chargera de l'opération. Ce que stacksmashing a constaté, c'est que cet échange se fait à sans aucune protection. Il est donc possible de récupérer la clé à ce moment-là et on peut le faire avec un simple Raspberry Pi Pico, une carte programmable miniature qui coûte un peu moins de 10 €.

Le YouTuber démonte l'arrière d'un vieux PC portable et branche sa carte en mettant en contact ses broches en métal avec celle du TPM. Le Pico était programmé pour lire les 0 et les 1 diffusés par le composant, une rapide conversion permettant d'obtenir la clé de chiffrement de BitLocker. Toute l'opération a pris 43 secondes. La faille est grande, mais elle ne devrait pas toucher les ordinateurs plus modernes. La plupart des processeurs récents intègrent un TPM auquel il n'est pas possible d'accéder physiquement comme ici.