Windows 11 : vos jeux et logiciels plantent ? Le coupable est une mise à jour

Microsoft reconnaît que l’une de ses dernières mises à jour peut entraîner la fermeture de jeux ou logiciels dans certains cas. Pour le moment, la seule solution est de la désinstaller.

Vous reprendrez bien un petit bug de Windows 11 provoqué par une mise à jour ? Elle ne provient pas de la version 26H2 de Windows 11, arrivée avec pas mal de nouveautés, mais d’une autre, plus mineure, publiée le 22 septembre 2026. Numérotée KB5124010, elle fait des siennes en provoquant l’arrêt inopiné de certains programmes et jeux vidéo. Dans le détail, le bug est lié au traitement de l’audio AC-3, que vous connaissez sûrement sous le nom de Dolby Digital.

Les applications récentes intègrent un décodeur pour traiter l’AC-3. Mais dans d’autres, plus anciennes, c’est Windows qui doit se charger de cette tâche. Et c’est là que le problème survient. Microsoft ne donne pas d’exemple de logiciels concernés. On sait toutefois que le plantage arrive soit dès leur lancement, soit au moment où ils doivent lire un contenu audio. Les lecteurs multimédia ainsi que les jeux vidéo, entre autres, peuvent donc faire partie des programmes impactés.

Comment désinstaller la mise à jour KB5124010 qui fait planter certains logiciels

« Après l’installation de cette mise à jour, certaines applications qui utilisent le décodage audio AC-3 (Dolby Digital) risquent de ne pas se lancer ou de se fermer de façon inattendue lorsque certaines fonctions audio sont utilisées. Ce problème concerne principalement les applications héritées qui s’appuient sur le décodage audio intégré à Windows. La plupart des applications modernes ne sont pas affectées », nous explique Microsoft.

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Un correctif est en cours développement. En attendant, si l’un des programmes dont vous avez besoin ne fonctionne plus à cause de ce bug, la seule solution est de désinstaller la mise à jour problématique. Pour ce faire, rendez-vous dans les Paramètres de Windows 11 puis Windows Update > Historique des mises à jour > Désinstaller les mises à jour. À la ligne mentionnant la KB5124010, cliquez sur le bouton Désinstaller et redémarrez le PC pour finaliser l’opération.