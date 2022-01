Windows 11 : Microsoft rétropédale et ressuscite un élément essentiel du Panneau de configuration

Même si Microsoft veut l'enterrer, le Panneau de configuration de Windows n'a pas dit son dernier mot. Dans la toute dernière build de Windows 11, c'est le gestionnaire réseau du Panneau de configuration qui ressurgit, alors que Microsoft avait récemment tenté de le faire disparaître pour de bon.

Voilà près de 10 ans maintenant que Microsoft tente de remplacer son Panneau de configuration par l'application Paramètres. Apparu avec Windows 8, ce module est désormais omniprésent dans Windows 10 et Windows 11. Que ce soit pour régler l'affichage, modifier les paramètres réseau, gérer les applications installées ou lancer le Windows Update, l'application Paramètres est désormais obligatoire. Et même si le Panneau de configuration est toujours présent, la plupart des réglages possibles renvoient systématiquement vers le module des Paramètres. Microsoft est en train de tuer à petit feu le Panneau de configuration, que beaucoup d'habitués continuent pourtant à utiliser.

Dans les récentes build de Windows 11, Microsoft a pris la décision d'enterrer l'un des éléments fondamentaux du Panneau de configuration : l'outil de connexion réseau, celui-là même qui permet de gérer la connexion au Web et au réseau local. Lorsqu'on tente d'y accéder via le Panneau de configuration, c'est le module Paramètres > Réseau et Internet > Paramètres réseaux avancés qui se lance. Bien que l'outil de connexion réseau (ncpa.cpl) soit toujours présent dans le répertoire Windows\System32 du système d'exploitation, son exécution est impossible.

Le gestionnaire réseau du Panneau de configuration fait son grand retour

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui trouvent que les réglages réseau de l'application Paramètres ne sont pas suffisamment nombreux. Dans la préversion 22538 de Windows 11, accessible aux utilisateurs du programme Windows Insider, Microsoft est revenu sur sa décision. Le gestionnaire Connexion réseau est de nouveau opérationnel.

Il est donc possible de lancer l'application ncpa.cpl soit manuellement, soit en faisant appel au Panneau de configuration. Microsoft n'a fourni aucune explication quant à ce rétropédalage. Il est possible que la décision ait été prise à cause des possibilités de réglages réseau limitées via le module Paramètres. Certains sur Reddit s'en amusent d'ailleurs en expliquant que les développeurs de Windows ont probablement eu des problèmes avec la gestion de leur propre réseau, et qu'ils n'ont pas réussi à le dépanner via la nouvelle interface… Ce qui les a obligés à remettre l'ancienne.

