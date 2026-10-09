Windows 11 : le premier widget vraiment utile arrive bientôt

Après des années de tentatives ratées, Microsoft a enfin trouvé un widget que l’on a vraiment envie d’utiliser. Celui-ci est aujourd’hui disponible pour les membres du programme Insider et ne devrait pas tarder à être déployé en version stable.

Les widgets n’ont jamais rencontré auprès des utilisateurs de Windows 11. Ce n’est pourtant pas faute de la part de Microsoft d’avoir essayé. Disponible depuis le menu Démarrer, sur l’écran de verrouillage, puis plus tard avec la possibilité de choisir ceux que l’on veut afficher à l’écran… La firme croit visiblement dur comme fer à sa fonctionnalité et compte bien vous la faire adopter coûte que coûte (ce qui n’est sans nous rappeler une autre de ces fameuses fonctionnalités, mais là n’est pas le sujet).

Peut-être la solution la plus efficace serait alors de proposer des widgets qui intéressent véritablement les utilisateurs. L’idée a apparemment été soufflée auprès de Microsoft qui, selon de récentes rumeurs, se serait mis à faire exactement cela. Le mois dernier, nous vous rapportions ainsi que Windows 11 devrait bientôt se doter d’un widget dédié aux appareils sans fil. Les rumeurs disaient vrai, ce dernier étant désormais disponible auprès des Insiders.

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Le premier widget utile de Windows 11 est enfin disponible

Pour rappel, il s’agit donc d’un widget dont la mission est d’afficher le pourcentage de batterie restant de tous les appareils Bluetooth connectés à votre PC, qu’il soit Bluetooth ou non. Autrement dit, plus besoin d’effectuer plusieurs clics pour vous rendre dans le menu des paramètres et accéder à l’information désirée. Dorénavant, celle-ci est visible depuis votre Bureau ou votre écran de verrouillage à tout moment.

De fait, le widget occupera tout de même une certaine place sur votre écran, mais malheureusement, cela fait partie du deal avec ce genre de fonctionnalités. Passez votre chemin donc si vous êtes plutôt adepte des bureaux rangés et minimalistes. Autrement, vous pouvez vous rendre dans Widget > Ajouter un widget > Statut de la batterie. Le widget est actuellement disponible en exclusivité dans la dernière build Insider. Si tout se passe bien, il ne devrait pas tarder à être déployé dans une version stable du système d’exploitation.