Windows 11 : l’application Photos reçoit une grosse mise à jour qui vient tout changer

Microsoft vient de dévoiler la nouvelle mouture de l’application Photos pour Windows 11. La plus grosse nouveauté est sa capacité à regrouper les photothèques de votre PC, de OneDrive et d’iCloud en un seul et même endroits. Mais la firme de Redmond nous réserve quelques surprises supplémentaires.

windows 11 photos

Cela faisait un certain temps que Microsoft n’avait pas touché à l’application Photos de Windows 11. La dernière grosse à jour à apporter Copilot au sein de l’interface — pour le meilleur comme pour le pire. Il était donc grand temps que l’outil se refasse une beauté. C’est désormais chose faite, avec une nouvelle version qui apporte son lot de nouvelles fonctionnalités.

Cette nouvelle mouture de Photos se veut avant être un hub central pour toutes vos phototèques. L’application affiche désormais les images stockées sur votre PC certes, mais également celles qui se trouvent sur vos comptes OneDrive et iCloud. Plus besoin d’ouvrir plusieurs fenêtres et onglets pour avoir accès à tout en même temps. Attention, la chose n’est pas automatique.

Sur le même sujet — Windows 11 veut trier vos photos en désordre grâce à cette IA, mais vous ne pourrez pas tous en profiter

Comment accéder à vos images sur OneDrive et iCloud sur depuis l’application Photos

En effet, il est nécessaire d’activer quelques options en amont pour transformer l’application Photos en hub central. Commençons par configurer OneDrive :

  1. Ouvrez l’application OneDrive sur votre smartphone
  2. Allez dans les Paramètres
  3. Appuyez sur Sauvegarde de la caméra
  4. Appuyez sur Confirmer

Et maintenant pour iCloud :

  1. Ouvrez iCloud sur votre PC Windows
  2. Cliquez sur la flèche vers la droite
  3. Activez iCloud Photos
  4. Activez Albums partagés

Une fois chose faite, l’application Photos affichera toutes les images stockées sur les deux clouds. Ces dernières seront accessibles même lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet.

De plus, l’application a droit à un nouvel éditeur d’image, avec une interface désormais divisée en 4 catégories : Recadrer, Améliorer, Réparer et Styliser. Chacune comporte son lot d’outil pour retoucher votre photo. L’outil conserve également la qualité HDR durant les modifications et prend en charge les formats HEICV et WEBP. D’après Microsoft, l’éditeur de photo se lance dorénavant 15% plus rapidement.


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