VPN en danger : pourquoi cette association lance une grande pétition

Les VPN sont menacés dans plusieurs pays du monde qui ont établi des restrictions d'accès sur Internet liées à l'âge de l'utilisateur. La France en fait partie.

L'association Fight for the Future, un groupe de défense à but non lucratif dans le domaine des droits numériques, notamment spécialisé dans les domaines de la confidentialité et de la censure en ligne, a décrété ce jeudi 25 septembre 2025 comme journée d'action pour la défense des VPN.

Pourquoi une telle initiative ? Déjà dans le viseur de pays autoritaires comme la Russie, la Chine ou l'Iran, la technologie VPN est désormais menacée par les gouvernements de pays considérés comme démocratiques. En France, le débat a récemment été relancé avec le lancement du VPN de Free, accusé de permettre aux mineurs de contourner les restrictions liées à l'âge sur internet, et plus particulièrement sur les sites pour adultes.

Les VPN bientôt interdits ?

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, où ont aussi été mises en place des lois sur la vérification de l'âge sur le web, des voix s'élèvent de plus en plus pour interdire purement, ou au moins pour mieux contrôler les services de VPN. C'est dans le Michigan qu'un tel processus est le plus avancé. Un projet de loi vise à prohiber la promotion comme l'utilisation des VPN.

“Les VPN rendent l'utilisation d'Internet plus sûre. Les gouvernements tentent de les interdire”, dénonce Fight for the Future, qui lance une pétition Defend VPN à l'attention des dirigeants mondiaux pour la protection des VPN. “Utiliser Internet en toute sécurité et confidentialité est un droit humain”, ajoute l'association.

“La surveillance et la censure en ligne ont un impact considérable sur nos libertés, en particulier celles des personnes traditionnellement marginalisées. Il est temps de faire preuve de leadership et de principes en matière d'outils de protection et de commerce en ligne. Merci de défendre ces outils essentiels pour la sécurité et l'accès en ligne”, explique la lettre jointe à la pétition.

Pour les personnes résidant aux États-Unis, Fight for the Future a même mis en place un outil permettant d'appeler directement ses législateurs et fournit des suggestions de ce qu'elles peuvent dire à leur interlocuteur pour défendre l'intérêt des VPN.