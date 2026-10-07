Vous espériez quitter Android pour le système de Huawei ? Préparez-vous à patienter longtemps

Huawei entretient depuis des mois l’espoir de voir HarmonyOS s’installer hors de Chine. Le dirigeant de sa branche grand public vient pourtant de doucher les attentes devant la presse. Son système maison franchira les frontières, à son propre rythme.

huawei mate x7 test

Le marché mobile tourne depuis quinze ans autour de deux systèmes seulement. Android équipe environ trois téléphones sur quatre dans le monde, iOS occupe l’essentiel du reste. Un troisième acteur a pourtant émergé en Chine, porté par les sanctions américaines qui ont coupé le fabricant de Shenzhen des services de Google. Son logiciel soigne désormais autant le style que les performances, puisque la dernière version du système emprunte beaucoup au Liquid Glass d’Apple. Changer d’écosystème reste pourtant un exercice rare.

Fin août, la conférence consacrée à l’écosystème HarmonyOS avait réveillé les espoirs. À cette occasion, le président tournant du groupe annonçait des programmes pilotes dans quelques pays, puis un déploiement plus large en cas de succès. Huawei ne manque pas d’audace ailleurs, et la marque a pris Apple de vitesse sur le format pliable allongé. Depuis cette annonce, les curieux guettaient un signal concret. Six semaines plus tard, le ton a changé.

Le patron grand public de Huawei décrit une arrivée très progressive de HarmonyOS hors de Chine

Yu Chengdong, directeur de la branche grand public du groupe, s’est exprimé lors d’une table ronde avec la presse, rapportée par Huawei Central. Il a retracé le parcours de HarmonyOS, parti des téléphones et des tablettes avant d’atteindre les montres, les ordinateurs puis les voitures. Vient ensuite l’essentiel, avec une arrivée graduelle sur le marché mondial. Ses mots restent prudents, puisqu’il parle d’un plan initial, déroulé lentement et étape par étape. Aucun pays, aucune date, aucun appareil n’accompagne cette intention. Le calendrier reste entièrement ouvert, et rien n’est promis pour l’Europe.

Les chiffres avancés impressionnent malgré tout. L’écosystème revendique plus de 90 millions d’appareils, 450 000 applications et services et 23 000 partenaires industriels. Presque tout se concentre pourtant en Chine. Hors de ses frontières, Huawei vend toujours des téléphones sous EMUI, et persuader les développeurs occidentaux de porter leurs logiciels sur une troisième plateforme reste le principal obstacle. Un déploiement mondial crédible demanderait encore des années de travail. HarmonyOS attendra donc un bon moment avant d’arriver dans les boutiques françaises.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

-40% sur le Honor Magic 8 Pro : excellent en photo et même puce que le Galaxy S26 Ultra pour moins de 800 €

Le Honor Magic 8 Pro est à moins de 800 € en ce moment au lieu de 1 300 €. Ce smartphone haut de gamme équipé d’un Snapdragon 8 Elite…

PlayStation prépare deux nouvelles consoles portables, dont sûrement le Portal OLED

Des documents de certification publiés par Sony viennent de faire surface et annoncent la sortie de deux nouveaux appareils portables. Aucun nom n’est indiqué, mais tout porte à croire que…

Google Wallet : l’affichage des cartes bancaires change, voici à quoi il ressemble désormais

Google déploie en ce moment un nouvel affichage pour les cartes bancaires conservées dans l’application Google Wallet. Certains le trouveront plus pratique, d’autres moins. Dans tous les cas, il va…

Cette enceinte Bluetooth JBL étanche passe de 99,99 € à 56 € sur Amazon (-44%)

La JBL Grip est presque à moitié prix sur Amazon. Cette enceinte Bluetooth compacte est à 56 € au lieu de 99,99 € dans son coloris noir. Vous économisez près…

La Surface Pro 12 pouces perd 350 € sur Amazon : la tablette Windows se rapproche de votre budget

Amazon propose une belle réduction sur la Microsoft Surface Pro de 12 pouces. Cette tablette sous Windows 11 est à 599 € au lieu de 949 € conseillés dans sa…

Project Helix : Microsoft confirme qu’il y a aura plusieurs consoles Xbox, dont une portable

C’était plus ou moins sûr depuis la fin de l’été 2026, mais cette fois, c’est officiel : le Project Helix de Microsoft sera « une famille d’appareils ». Asha Sharma,…

Le JBL Tune 780NC est à -61% pour quelques heures seulement, ce soir il sera trop tard

C’est déjà le dernier jour des Jours Flash Prime sur Amazon et les prix continuent de chuter. C’est maintenant au tour du JBL Tune 780NC d’être en promotion. Le casque…

L’IA rivale la plus sérieuse de Gemini s’invite maintenant dans la barre latérale de Google Docs

Anthropic vient de poser son assistant Claude au cœur de la suite bureautique de Google. L’outil s’ouvre en panneau latéral dans Docs, Sheets et Slides, et modifie directement le fichier…

À 158 €, l’aspirateur laveur Dreame H12 Pro Ultra est à moitié prix sur Amazon

Le Dreame H12 Pro Ultra fait l’objet d’une réduction de 141 € sur Amazon. Cet aspirateur laveur sans fil est à 158 € au lieu de 299 €. Une offre…

Les Pixel 6 reçoivent peut-être leur dernière mise à jour d’Android

Google déploie la mise à jour mensuelle d’octobre 2026 sur les smartphones Pixel compatibles. Elle signe probablement la fin du support des Pixel 6, qui arrivent au terme de leur…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.