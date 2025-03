Vous cherchez des jeux vidéo à faire à plusieurs ? Voici quatre titres conviviaux pour dynamiser vos soirées entre potes… ou vous taper dessus !

Depuis jeudi 6 mars 2025, la communauté gaming peut apprécier à sa juste valeur le très convivial Split Fiction. Réalisée par Josef Fares et Hazelight Studios, cette aventure est d’une générosité qui nous rappelle nos plus belles heures passées sur It Takes Two. Le réalisateur, scénariste et game designer libano-suédois et son équipe ont, une nouvelle fois, frappé très fort et pour saluer l’arrivée de ce titre immanquable, Phonandroid a décidé de revenir sur les jeux à faire en coopération et qui méritent vraiment le détour.

Avec 23 millions d’unités écoulées dans le monde, It Takes Two est une œuvre qui restera dans l’histoire du jeu vidéo. D’une densité visuelle ahurissante, le précédent jeu de Hazelight Studios a conquis des millions de joueurs grâce à un univers accrocheur, une diversité incroyable et un scénario rondement mené. Dans cette aventure uniquement praticable en coopération, May et Cody, un couple en difficulté, sont subitement transformés en poupées de chiffon et vont traverser tout leur environnement quotidien pour retrouver leur forme humaine, mais aussi leur fille Rose. Bourré d’humour et de moments anthologiques, le jeu est un bonbon et démontre tout le potentiel des jeux purement coopératifs. Avec Split Fiction, les développeurs ont décidé de reprendre la formule du jeu It Takes Two en imaginant, cette fois, le périple de deux écrivaines que tout oppose. Le jeu vidéo n’est pas avare en expériences conviviales et on voulait vous en présenter certaines qui valent vraiment la peine d’être vécues.

A vos oignons

Si l’on s’extirpe des jeux de Josef Fares, qui ont une approche exclusivement coopérative (Brothers : A Tale of Two Sons, A Way Out…), il existe des œuvres qui promettent de sacrés fous rires. Parmi elles, il est absolument impossible de passer à côté des deux épisodes d’Overcooked. Dans ces jeux, il est question de gérer la préparation et la cuisson d’ingrédients dans des endroits complètement loufoques et peu avares en obstacles et dangers divers. La force de ces titres réside dans le besoin permanent de se coordonner avec sa ou son partenaire pour que les menus soient préparés en temps et heure. Signé par le célèbre studio britannique Team 17, Overcooked premier du nom a posé les bases de la série avec ses différents cuistots, ses mécanismes et ses différents outils. Cuisiner sur un camion en pleine vitesse, supporter le vent à bord d’un voilier, s’adapter à un environnement qui évolue en temps réel, utiliser à bon escient les tapis roulants… les possibilités des 28 niveaux principaux sont vastes et on en redemande, surtout quand on le pratique de 2 à 4 joueurs ! En complètement des extensions qui ont permis l’arrivée de nouveaux niveaux, recettes et personnages, les développeurs ont peaufiné la formule pour aboutir à un second épisode d’anthologie. Dans Overcooked 2, des environnements inédits voient le jour (restaurants de sushis, planètes lointaines, écoles de magie…) et les recettes demandent encore plus de coopération et de coordination. On peut notamment se lancer les ingrédients et le jeu s’amuse constamment à nous faire passer du salé au sucré, le tout avec la dose d’humour habituelle. Jouable jusqu’à 4 joueurs, la saga Overcooked est une incontournable et on attend avec impatience le nouveau jeu des développeurs, Stage Fright. Pour l’heure, aucune date n’a été dévoilée.

Déménageurs bretons

Dans la veine d’Overcooked, Moving Out est un jeu qui mérite votre attention. Concrètement, il s’agit d’une simulation de déménagement complètement barrée. Entièrement pensé pour la coopération, ce titre est jouable jusqu’à 4 et nous immerge dans une ambiance cartoon où le but est de déménager toute sorte d’objets dans un temps imparti. Ce qui est très drôle, c’est que l’on peut faire des dégâts au sein des bâtiments pour pouvoir faire transiter les meubles et accessoires jusqu’au camion de déménagement. Vitres brisées, utilisation de tremplins, déclenchement d’un tapis roulant… tout est bon pour parvenir à ses fins ! Là où le jeu fait très fort également, c’est dans la présence d’objets très lourds qui impliquent l’effort simultané de deux personnes, voire plus. Autant dire qu’à 4, cela devient un vrai capharnaüm et les fous rires sont légion. Les situations sont variées et on se régale pendant les 30 niveaux, d’autant que le challenge va crescendo. Après un tel succès, le P.R.O.U.T (PRofessionnel OUvrier de l’emménagement et du déménagemenT, on n’invente rien) ne pouvait qu’avoir de nouvelles missions à proposer. Ce fut chose faite avec Moving Out 2 qui apporte des idées de gameplay totalement loufoques. Ne soyez pas étonné d’utiliser des drones, de participer à des mini-jeux ou même de déménager des animaux. Comme dans Overcooked, la coordination doit être totale sous peine de subir de sacrées déconvenues. Et en général, ça se transforme en crises de nerfs, mais c’est ça qui est drôle. Des familles ont explosé pour moins que ça…

Attention aux blessés

The Stretchers est un jeu qui ne vous dit peut-être rien, mais il suffit de l’essayer pour ne plus en décrocher. La particularité de ce soft réside dans la présence de deux ambulanciers qui parcourent une carte à la recherche de personnes tourmentées par un savant fou, le capitaine Céphalo. Pour porter assistance à la veuve et l’orphelin, tout en esquivant les nombreux obstacles qui se dressent sur la route, un seul mot d’ordre : la coordination. Ce qui est très drôle avec The Stretchers, c’est que les deux secouristes ne se quittent jamais et qu’il faut coopérer avec une grande précision pour éviter de perdre du temps. Dans ce jeu, tout est fait pour que les gens se marrent. Les victimes que l’on secourt s’appellent les tournicotés et il existe mille et une façon de les amener vers l’ambulance. On peut les empiler (oui, oui), mais aussi utiliser toute sorte d’objets insolites pour se frayer un chemin. Un mur qui bloque ? Un bon coup de boule de démolition suffira à le faire tomber. Des rayons lasers ravageurs ? Hop, planquez-vous derrière les meubles. Avec son univers cartoon très drôle, ses environnements à parcourir en ambulance et l’aspect élastique des protagonistes, il y a vraiment de quoi rigoler pendant des heures ! Même si le jeu est jouable en solo avec les deux sticks de la manette, c’est vraiment une aventure à faire en multi.

Les secouristes de l’extrême

Dans le même registre, on trouve le truculent Rescue Party Live. Dans ce jeu qui ne tire pas sur l’ambulance, les joueurs incarnent des secouristes qui sont envoyés en mission. Fidèle à l’esprit d’un Overcooked, mais dans le monde médical, ce titre est aussi mignon qu’accrocheur. Après avoir choisi son personnage, on grimpe à bord d’un hélicoptère afin de se déplacer sur une carte matérialisant les différents objectifs. Pour secourir les victimes, il est ainsi question d’utiliser des pansements, de préparer les civières ou d’appliquer des lotions diverses sur les patients. Tous les mouvements doivent être coordonnés à la perfection sous peine de laisser des victimes sur le carreau. Outre ses mécaniques de soin, la force de Rescue Party Live provient des situations qui poussent les joueurs dans leurs derniers retranchements. Alimentation de générateur électrique, utilisation de rampes, gestion des patients les plus étranges (comme des pandas !), extinction d’incendies, déblayements, inondations… on est constamment en train de réfléchir à la manière d’opérer (pas dans le sens premier du terme) et c’est génial. C’est un jeu moins connu là encore, mais qui mérite que l’on s’y intéresse.

Avec cette sélection, le jeu vidéo démontre qu’il n’est pas avare en jeux conviviaux et à dominante coopérative. Évidemment, les classiques comme les Mario Kart ou les Bomberman restent des indémodables, mais si vous voulez vous extirper des sentiers battus et tenter de nouvelles expériences, voilà des œuvres qui pourraient bien vous interpeler. Indiscutablement, aux côtés d’Overcooked ou It Takes Two, d’autres titres, comme le tout nouveau Split Fiction, ont leur mot à dire.