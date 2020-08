Votre smartphone pourrait bientôt vous avertir si vous avez trop abusé sur l’alcool

Des chercheurs américains ont dévoilé les résultats d’une étude portant sur la prévention de l’alcoolémie, notamment au volant, mais pas uniquement. Ils ont découvert un moyen pour q’un smartphone détecte quand son propriétaire a consommé un peu trop de boisson alcoolisée. Le système, encore expérimental, est fiable à 90 %. Les chercheurs espèrent une application grand public d’ici 5 ans.

L’alcool au volant tue. Et la victime n’est pas forcément le conducteur. Il peut s’agir d’un passager de la même voiture, d’un autre conducteur ou d’un simple piéton. En France, selon le rapport 2018 de l’accidentalité routière produit par le ministère de l’Intérieur, 19 % des accidents de la route impliquent une personne dont le taux d’alcoolémie était supérieur au taux autorisé. Et l’alcool est cité dans 30,3 % des accidents où une personne a perdu la vie. 747 personnes sont ainsi mortes en France en 2018 parce qu’un conducteur avait trop bu. Et c’est sans compter les blessés graves.

Ce n’est évidemment pas un fléau qui ne concerne que la France. C’est un problème mondial. Et des chercheurs étudient différents moyens de prévention. Une équipe de chercheurs de l’université de Stanford, menée par le docteur Brian Suffoletto, a publié un rapport dans le Journal des Études sur l’Alcool et les Drogues. L’idée est d’utiliser les technologies accessibles à tous pour prévenir les risques et alerter les conducteurs s’ils sont dans l’incapacité de prendre le volant. Et quelle technologie de pointe nous accompagne justement tous au quotidien ? Le smartphone.

L’accéléromètre pour détecter les changements physiques

L’idée des chercheurs est assez simple : le smartphone est équipé de nombreux capteurs environnementaux, lesquels pourraient servir à détecter un changement comportemental physique. Plus précisément, le smartphone est doté d’un capteur que tout le monde a appris à connaître : l’accéléromètre. Il sert notamment à passer automatiquement du mode portrait au mode paysage quand vous tournez votre mobile à l’horizontale. C’est un capteur qui détecte les accélérations en trois dimensions : vers le haut (ou le bas), sur les côtés et vers l’avant (ou l’arrière).

Les chercheurs savent qu’une personne en état d’ébriété (ou d’ivresse) a un comportement physique différent. Notamment, elle marche différemment. En modélisant ces comportements, une application serait alors en mesure de reconnaitre ces comportements grâce aux mesures réalisées par l’accéléromètre. Les chercheurs ont mis en pratique cette théorie et réalisé des essais : 22 adultes âgés de 22 à 43 ans (un adulte est autorisé à consommer de l’alcool à 21 ans outre-Atlantique) ont bu une boisson alcoolisée montant leur taux d’alcoolémie à 0,2 % (sachant que la limite autorisée pour conduire aux États-Unis est de 0,08%).

Un système fiable à 90 %… sous conditions

Les chercheurs leur ont ensuite demandé de marcher 10 pas avec un smartphone équipé de l’application. Les résultats sont très encourageants : dans 90 % des cas, le smartphone parvient à détecter quand une personne n’est pas en état de conduire. Le système doit évidemment être amélioré avant de devenir une application grand public. D’abord, il faut améliorer le taux de détection. Ensuite, durant les essais, le smartphone est attaché au bas du dos des volontaires. Il n’était pas dans une poche ou dans la main. Les résultats ne reflètent donc pas une Mais l’équipe de chercheurs se donnent 5 ans pour parvenir une solution accessible à tous.

