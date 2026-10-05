Votre Google Pixel fouille vos SMS et vos appels, cette nouvelle option vous permet de refuser

Une mise à jour discrète fait apparaître un nouveau menu dans la recherche des Pixel 11. Les propriétaires peuvent y reprendre la main sur leurs appels et leurs SMS. Encore faut-il comprendre ce que chaque interrupteur bloque réellement.

Les assistants numériques réclament toujours plus d’accès pour se rendre utiles. Chez la firme de Mountain View, chaque application finit par ouvrir une porte vers l’IA maison, de la messagerie au portefeuille. Depuis la fin septembre, Gemini épluche déjà les cartes et les dépenses rangées dans Google Wallet. Chaque passerelle ajoute du confort. En échange, l’historique personnel sert de carburant à ces suggestions de plus en plus fines.

Dans le tiroir d’applications, la barre de recherche suit la même pente. Préinstallée sur la dernière génération de smartphones maison, Pixel Search va chercher les photos, les e-mails, les contacts et les fichiers rangés dans le compte. Notre test du Google Pixel 11 avait relevé une IA présente dans les moindres recoins de l’appareil, et cette fonction n’y échappe pas. Depuis quelques jours, un menu inattendu s’y est glissé.

Pixel Search laisse couper l’usage des appels et des SMS dans les suggestions de contacts

La version 1.0.983036833 de Pixel Search ajoute une section « Confidentialité et autorisations » dans ses réglages. Trois interrupteurs y apparaissent, repérés par Android Authority. Le premier coupe la remontée de données destinée à améliorer le service. Les deux autres portent sur les journaux d’appels et les SMS, exploités jusqu’ici pour deviner quel contact l’utilisateur cherche. Chacun se désactive d’un simple geste. Décocher ces deux cases empêche Google de puiser dans ces historiques pour affiner ses propositions.

Reste une nuance de taille à bien saisir. Couper ces interrupteurs n’efface pas les appels et les messages des résultats de recherche. Pour les faire disparaître complètement, il faut retirer les autorisations correspondantes dans la page dédiée de Pixel Search. Le code de cette même version contient aussi des chaînes évoquant des suggestions propulsées par Gemini, encore inactives. Elles avanceraient des actions utiles pour terminer une tâche plus vite, sans date de déploiement annoncée. La firme de Mountain View n’a rien confirmé à leur sujet. Les possesseurs d’un Google Pixel plus ancien peuvent déjà installer l’appli manuellement, à condition de tourner sous Android 17 QPR2 Beta 5 ou une mouture plus récente.