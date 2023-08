Voici pourquoi les personnes âgées pourraient être privées de carte bancaire au Japon

Pour lutter contre les escroqueries à la carte bancaire, les autorités japonaises étudient la possibilité de les retirer aux personnes âgées de plus de 65 ans. La condition serait de ne pas s'en être servi pendant au moins un an.

Au Japon, les autorités ne semblent plus savoir comment lutter contre les arnaques à la carte bancaire. Les personnes âgées sont particulièrement touchées et sur les 6 premiers mois de 2023 seulement, environ 100 millions d'euros leur ont été soutirés par des escrocs. En général, ils se font passer pour des employés de banque au téléphone et expliquent à la victime que leur compte est à découvert. Elle effectue alors un virement pour le couvrir et l'argent finit dans la poche des voleurs.

Une autre astuce est de se faire passer pour un proche, prétexter un accident de voiture puis un besoin urgent d'argent pour payer l'autre conducteur et éviter les poursuites judiciaires. Mal préparés à ce genre de combines, les Japonais d'un certain âge tombent facilement dans le panneau. Pour endiguer le phénomène, l'Agence de la Police nationale japonaise propose purement et simplement de retirer la carte bancaire aux personnes de plus de 65 ans.

Les Japonais de plus de 65 ans n'auraient plus le droit d'avoir une carte bancaire

Pour se voir enlever sa carte bancaire, l'âge n'est pas la seule condition. Il faudra également ne pas s'en être servi pendant au moins 12 mois d'affilée. Autrement dit, le Japon voudrait limiter la mesure aux personnes qui n'utilisent presque pas leur carte. Cela n'empêche pas certains de s'inquiéter. Tomoko Oono, retraitée habitant le nord de Tokyo, prend l'exemple de sa mère. “[Elle] vit toujours seule, et elle utilise du liquide tout le temps parce qu'elle n'est pas capable de faire des achats en ligne”. Sans carte bancaire, elle ne pourrait plus retirer de l'argent.

Tomoko Oono pense aussi aux habitants des zones rurales japonaises qui n'ont pas de banque à proximité. Si on leur supprime la possibilité de retirer à un distributeur, ils risquent de se retrouver en difficulté. Des solutions techniques sont bien en cours de développement, comme une carte biométrique 100 % sécurisée ou le paiement à l'aide de la paume de sa main, mais le problème principal restera toujours la sensibilisation des personnes âgées aux escroqueries à la carte bancaire.

Source : South China Morning Post