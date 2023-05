Un technicien fibre optique pris en otage, les ventes de la Nintendo Switch dégringolent, le récap

Un technicien accusé d’avoir mal raccordé un logement à la fibre optique a été pris en otage, La Nintendo Switch voit ses ventes diminuer fortement, WhatsApp lance sa propre application sur Wear OS 3, c’est le récap.

Un mauvais raccordement à la fibre optique aurait conduit à une véritable prise d’otage du technicien à Boulogne-sur-Mer. De son côté, la Nintendo Switch commence à souffrir de son âge, puisqu’elle a récemment vu ses ventes chuter. Enfin, Meta vient enfin de lancer une application WhatsApp sur les montres connectées tournant sous Wear OS 3. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du mardi 9 mai 2023.

Un technicien fibre optique pris en otage par un client qui l'accuse de mauvais raccordement

Un technicien en fibre optique de Boulogne-sur-Mer, en France, a été retenu captif par un client mécontent, qui l'a forcé à sauter par la fenêtre pour s'enfuir. L'homme de 77 ans, mécontent du travail du technicien, a fermé la porte et n'a pas voulu le laisser partir. Le technicien s'est finalement échappé par une fenêtre et a appelé la police, qui a arrêté l'homme et découvert qu'il avait un casier judiciaire.

Les ventes de Nintendo Switch en baisse

Nintendo a récemment publié son rapport fiscal 2022, qui révèle que les ventes de la Nintendo Switch ont diminué, avec seulement 18 millions de consoles vendues au cours de l'année écoulée. Cependant, les ventes de jeux restent fortes, notamment celles de Pokémon et de Mario Kart. La Nintendo Switch est une console populaire depuis sa sortie il y a sept ans, mais l'âge de la console commence à se faire sentir, ce qui conduit inévitablement à une baisse des ventes.

WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité pour améliorer l'expérience des utilisateurs

WhatsApp a lancé sa propre application pour les montres connectées sous Wear OS 3, ce qui permet aux propriétaires de ces montres de consulter leurs messages directement sur leur poignet. Cette application est disponible pour les utilisateurs de la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, et elle peut être installée sur des montres telles que la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 5 ou encore la Google Pixel Watch.

