Twitter : une panne frappe de nouveau le réseau social, impossible de tweeter

Depuis environ 11 h 30 ce matin, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux ainsi que sur Down Detector : Twitter en panne. Chez les utilisateurs, c’est l’exaspération, car c’est déjà la deuxième fois en quelques jours seulement que le réseau social à l’oiseau bleu les laisse tomber. Si la situation s’est quelque peu calmée, de nombreux utilisateurs sont encore touchés par le problème.

« Bah alors Elon, on ne paye plus le loyer et maintenant les serveurs aussi ? » Cette blague d’un utilisateur de Down Detector a de quoi faire sourire. Reste que la situation est agaçante pour de nombreux internautes. Depuis au moins deux heures maintenant, au moment où sont écrites ces lignes, Twitter est en panne sèche : impossible pour des milliers, peut-être plus de membres de la plateforme de publier quoi que ce soit.

Pour d’autres, le problème est encore plus grave, car ils ne peuvent pas non plus envoyer de messages privés à leurs contacts. En bref, les serveurs ont visiblement lâché vers 11 h 30 ce matin et cela agace fortement les internautes. Il faut dire que seulement quelques jours auparavant, le réseau social avait déjà fait des siennes avant que tout revienne finalement à la normale.

La panne de Twitter s’arrange, mais n’est pas encore finie

D’après les chiffres récoltés par Down Detector, c’est principalement la version mobile de l’application qui est en rade, avec 57 % des signalements. Le site web n’est cependant pas épargné avec 37 % des signalements. À noter que la situation s’améliore peu à peu, comme le montre le graphique ci-dessous. Mais le problème, quel qu’il soit, est encore loin d’être résolu.

En outre, cette panne intervient dans un contexte sensible pour Twitter, qui peine à redorer son blason depuis l’arrivée d’Elon Musk aux commandes. Alors que beaucoup cherchent déjà des alternatives à la plateforme, cette dernière ne risque pas de les retenir en tombant si régulièrement en panne. Espérons donc que l’origine du phénomène soit bientôt trouvée et que le réseau social se remette à fonctionner comme à l’accoutumée.