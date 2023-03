Tor : une version piratée du navigateur est capable de voler toutes vos cryptomonnaies

Il est particulièrement dangereux en ce moment de se procurer une version non officielle de Tor, encore plus si vous êtes adeptes des cryptomonnaies. En effet, plusieurs versions piratées circulent en ce moment. Problème, celles-ci intègrent un malware qui scanne le presse-papier de l’utilisateur pour en retirer les mots de passe de wallet et, ainsi, voler tous les actifs numériques de ce dernier.

Tor n’est pas le navigateur Internet le plus populaire auprès du grand public, mais il est particulièrement apprécié des utilisateurs qui souhaitent rester anonyme sur le web ou visiter les sites présents uniquement sur le dark web. C’est, entre autres, la raison pour laquelle le gouvernement russe a décidé de bannir le logiciel de son territoire fin 2021. Or, qui dit interdiction dit nécessairement versions piratées venant combler le vide. Et qui dit versions piratées dit logiciels infectés par des malwares.

Sans surprise, les experts de Kaspersky ont donc retrouvé la trace d’une fausse version de Tor, destinée avant tout à la population russe privée du navigateur, qui camoufle en réalité un dangereux cheval de Troie. Une fois installé sur le PC de sa victime, celui-ci est capable de scanner le presse-papiers pour en retirer les mots de passe d’un wallet crypto. Quand on sait que Tor est souvent utilisé pour effectuer des transactions sur la blockchain, on comprend que la combine est plus redoutable qu’il n’y paraît.

Des pirates ont infecté Tor d’un malware voleur de crypto

Le malware se trouve lui-même au sein d’un fichier RAR caché à l’intérieur du dossier d’installation, qui s’extrait automatiquement une fois le navigateur piraté téléchargé sur le PC. À l’intérieur se trouve le fichier exécutable chargé de scanner le presse-papier, configuré de manière à se lancer au démarrage de la machine infectée. Ainsi, à chaque fois que du texte est copié par l’utilisateur, le malware est capable de détecter s’il s’agit d’un mot de passe de wallet.

Kaspersky indique avoir repéré environ 16 000 variantes du malware entre août 2022 et février 2023, dans un total de 52 pays, bien que la Russie soit la cible numéro 1 des pirates. La firme de cybersécurité estime à 400 000 dollars le montant des actifs volés par les hackers. Si nous sommes relativement épargnés par l’opération en France, on vous conseille tout de même télécharger le navigateur à partir de son site officiel. Un conseil valable pour n’importe quel logiciel que vous souhaitez installer sur votre ordinateur.

Source : Kaspersky