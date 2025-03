The Last of Us saison 2 s’offre une nouvelle bande-annonce pleine d’action, ça va faire mal

À environ un mois de sa diffusion sur Max, The Last of Us saison 2 se dévoile un peu plus dans un nouveau trailer. Entre action effrénée et indices sur l'intrigue, la vidéo nous gâte.

Vous êtes nombreux à attendre le retour des aventures de Joel et Ellie, les deux héros de la série The Last of Us. Tirée des jeux vidéo éponymes, elle a su marquer les esprits par sa qualité. Et vu le final de la saison 1, on comprend l'impatience de savoir la suite. Attention, nous allons allégrement spoiler les derniers événements de la série. Si vous ne l'avez pas encore vu et comptez le faire, sautez le paragraphe qui suit.

Dans le dernier épisode, Ellie était à l’hôpital de Salt Lake City entre les mains des Lucioles, un groupe persuadé de pouvoir trouver un remède à l'infection. Pour y parvenir, ils devaient prélever le sang de la jeune femme, ce qui aurait entraîné sa mort. Incapable de l'accepter, Joel a alors massacré tout le monde au sein de l'établissement avant d'y mettre le feu et de s'enfuir avec Ellie, encore inconsciente. À son réveil, il lui affirme que les Lucioles n'ont pas trouvé le remède, et même qu'il n'existe pas au final.

Le nouveau trailer de The Last of Us saison 2 fait le plein d'action et pose les bases de l'intrigue

En 1 minute et 40 secondes environ, la nouvelle vidéo de The Last of Us saison 2 nous montre deux ambiances bien distinctes. D'abord celle de la lutte contre des infectés toujours aussi agressifs, avec notamment un siège d'envergure qui se règle à grands coups de lance-flamme. Puis l'amorce des conséquences du mensonge de Joel à la fin de la saison 1. Après un “Tu ne sais pas ce qu'il a fait ?” en apparence adressé à Ellie, on peut voir cette dernière confronter Joel et lui asséner “Tu avais promis“, les yeux plein de larmes et le visage crispé par la colère.

Cela semble donc une référence claire à ce qu'il s'est passé auparavant. Bien sûr, c'est peut-être ce que l'on veut nous faire croire par l'intermédiaire d'un montage astucieux. Techniquement, on ne sait pas à quoi les personnages font précisément référence à ce moment-là. Nous vous laissons vous plonger dans la bande-annonce ci-dessous et vous faire votre propre avis. The Last of Us saison 2 sortira le 14 avril 2025 sur Max.