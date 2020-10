Sosh abandonne son forfait à 19,99 €/mois

Sosh vient d'abandonner le forfait à 19,99 €/mois. Depuis quelques heures, le forfait offrant 40 Go de data mobile n'est plus visible sur le site web de l'opérateur low cost d'Orange. Les nouveaux clients sont priés de se tourner vers une des 4 autres offres. On fait le point sur les offres actuelles de Sosh.

Ce jeudi 8 octobre 2020, le forfait à 19,99€/mois a brutalement disparu du site web officiel de Sosh. Il y a quelques jours, l'opérateur avait pourtant annoncé que la quantité de data proposée dans l'abonnement allait être doublée. Dès le 9 octobre 2020, les abonnés actuels pourront profiter de 40 Go de data tous les mois, contre seulement 20 Go auparavant.

En outre, le forfait proposait aussi les appels illimités depuis la France et l'Europe et les SMS illimités. Dans la foulée, Sosh doublait aussi la quantité de data comprise dans l'offre à 24,99 par mois. Le forfait passait en effet de 50 Go à 70 Go de data mobile.

Cette annonce avait probablement pour objectif de retenir les clients ayant déjà opté pour le forfait à 19,99€/ mois et les empêcher de profiter des offres ultra agressives de la concurrence. En parallèle, Sosh pousse les nouveaux abonnés à se tourner vers un autre de ses abonnements, plus intéressants. Le forfait à 19,99€/ mois n'est donc plus accessible aux nouveaux clients.

Sosh ne propose plus que 4 forfaits mobiles, dont une série limitée

Sur le site web officiel de Sosh, on ne trouve plus que 4 forfaits mobiles. Un forfait bloqué au delà des 100 Mo à 4,99€/mois, un forfait 100 Mo à 4,99€ mois, un abonnement avec 70 Go de data pour 24,99€/mois et enfin une série limitée qui propose 80 Go de data mobile pour seulement 14,99€/ mois. Cette série limitée est uniquement disponible jusqu'au 26 octobre 2020 à 9h. C'est actuellement le meilleur rapport qualité prix du catalogue de Sosh.

Tous ces forfaits sont proposés sans engagement, précise l'opérateur low cost d'Orange. Comment accueillez-vous la disparition du forfait à 19,99€ par mois du catalogue de Sosh ? Pour quel forfait allez-vous opter suite à son abandon ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.