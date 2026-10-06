Snapseed va bientôt vous permettre de prendre des photos professionnelles avec cette nouvelle fonctionnalité

Une nouvelle fonctionnalité encore en développement vient d’être découverte dans la dernière version de Snapseed. Celle-ci s’inspire directement des appareils photo et caméras professionnels, tout en restant accessible et utilisable par le commun des mortels. On vous explique.

Test Redmi Note 27 5G bloc photo
Crédits : Phonandroid

Un peu plus tôt dans l’année, Google a commencé à faire de Snapseed une véritable application photo professionnelle sur iPhone. Celle-ci ne se contente plus de retoucher vos images : elle se propose de capturer des clichés à la hauteur des meilleurs appareils photo du marché. Aujourd’hui, c’est au tour d’Android de profiter de toutes ces nouveautés. Depuis le déploiement de sa version 4.0, Snapseed se voit régulièrement ajouter de nouvelles fonctionnalités par Google.

Visiblement, la firme de Mountain View a une vision à long terme pour son application, puisqu’elle ne compte pas s’arrêter de sitôt. D’après les dernières trouvailles de nos confrères d’Android Authority, une autre fonctionnalité s’apprête à rejoindre l’arsenal de Snapseed. Et pas n’importe laquelle : il s’agit d’une fonctionnalité que l’on retrouve déjà parmi les meilleurs appareils photo du moment.

Sur le même sujet — Snapseed : l’application de retouche photo gratuite de Google s’offre 3 nouveautés bienvenues

Snapseed va avoir droit à une fonctionnalité géniale qui améliorer vos photos

Cette fonctionnalité n’est autre que Focus Peaking. Si vous avez déjà utilisé un appareil professionnel, vous la connaissez certainement déjà. Pour les néophytes, Focus Peaking s’occupe concrètement d’afficher à l’écran les zones les plus nettes d’une photo lorsque vous réglez le focus manuellement. Imaginons que vous souhaitiez prendre un portrait avec l’arrière-plan flou. Focus Peaking vous permettra de vous assurer que le visage de votre modèle est parfaitement net par rapport au décor.

Pour l’heure, la fonctionnalité n’est accessible qu’en bidouillant la dernière version bêta de Snapseed. Mieux vaut donc ne pas s’attendre à un déploiement dans les prochains jours. Une fois celle-ci disponible, il sera possible de se rendre dans les paramètres de l’appareil photo pour l’activer. La zone en focus apparaîtra alors dans la couleur du thème configuré par l’utilisateur. La zone délimitera toute la partie la plus nette de l’image et s’arrêtera au niveau du passage à un rendu plus flou.


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