Snapchat est accusé de faciliter l’achat de drogue, le réseau est poursuivi en justice aux États-Unis

Snapchat est accusé par une cinquantaine de parents américains de faciliter l’achat de drogue. Grâce à l’application, les enfants et les adolescents auraient accès à des produits qu’il serait bien plus compliqué de se procurer autrement.

Les États-Unis traversent une grave crise liée à l’opioïde synthétique Fentanyl. Les origines de cette véritable épidémie remontent au début des années 90, et les autorités ne semblent pas trouver de solution contre ce fléau qui touche l’ensemble de la population américaine. Pire encore, l’avènement des réseaux sociaux a facilité l’accès aux drogues. C’est ce qu’avance en tout cas un groupe de parents, qui attaque Snapchat et sa maison mère SNAP, en justice. Les plaignants affirment que leurs enfants ont pu acheter de la drogue bien trop aisément à travers l’application de partage de photos et de vidéos.

Amy Neville, une citoyenne étasunienne dont le fils de 14 ans est mort à la suite d’une overdose de fentanyl, témoigne : « des enfants sont décédés à cause d’applications telles que Snapchat. Elles ont rendu ces produits dangereux accessibles à nos enfants ». Selon la cinquantaine de parents qui poursuivent la compagnie en justice, Snapchat a « ignoré les préjudices qu’elle cause aux utilisateurs et a laissé les rênes de l’application aux trafiquants de drogue ».

Snapchat facilite l'accès aux drogues, les dealers ne se cachent plus

Snapchat propose des outils permettant aux parents d’avoir une meilleure visibilité sur la façon dont leurs adolescents utilisent l’application de réseau social. Ces nouvelles fonctionnalités ne sont malheureusement pas suffisantes pour satisfaire les parents étasuniens. On peut même dire que la bonne volonté de SNAP s’est retournée contre la compagnie, puisque c’est probablement grâce à cet outil de supervision que les plaignants ont pu déterminer que leurs enfants se procuraient de la drogue à travers les réseaux sociaux.

Snapchat peut-il être considéré comme responsable de cette situation ? C’est à la justice de trancher, mais on le constate tous les jours un peu plus, les entreprises de la technologie ont du mal à modérer et à contrôler les contenus qu’elles véhiculent, d'autant plus que la popularité des réseaux sociaux explose. Evan Spiegel, PDG de Snap, le soulignait en mai 2022 : la réglementation des réseaux sociaux ne remplacera pas la responsabilité morale des utilisateurs et de leurs parents.

Source : Phone Arena