Samsung se moque des slogans d’Apple pour faire la pub du Galaxy Z Fold 2

Pour faire la pub de son Galaxy Z Fold 2, Samsung s'est amusé à détourner les slogans cultes de son rival Apple : « Think Different » et « One more thing ». Dans plusieurs spots et affiches aux Pays-Bas, la marque sud-coréenne met en avant l'immense écran pliable de son smartphone en se moquant ouvertement de son concurrent. Comme toujours, Samsung ne fait pas dans la dentelle.

Le Galaxy Z Fold 2, le troisième smartphone avec écran pliable de Samsung, est disponible sur le marché depuis le mois de septembre. Pour convaincre les acheteurs d'investir plus de 2000 euros, le constructeur sud-coréen enchaîne les campagnes de communication.

Peu après le lancement des iPhone 12, Samsung a déployé une nouvelle campagne publicitaire en l'honneur du Z Fold 2 aux Pays-Bas, rapportent nos confrères de SamMobile. La campagne se compose d'un spot publicitaire diffusé à la télévision et de deux affiches.

Samsung détourne les leitmotivs d'Apple

Le spot met en scène un artiste de rue devant une affiche montrant le smartphone pliable. Encapuchonné pendant toute la séquence, l'homme barre le slogan “Think Different” sur le dos du poster avec une bombe de couleur rouge. Il remplace le mot “Different” par “Bigger” (soit “plus gros” en français) qui évoque clairement le grand écran pliable du Z Fold 2.

Il s'agit d'une référence explicite au slogan phare d'Apple. Apparu en 1997 sous l'impulsion de Steve Jobs, le slogan s'est rapidement imposé comme le leitmotiv de la philosophie de la marque californienne. Sans surprise, l'agence de communication de Samsung a décliné le concept sur plusieurs supports. Ainsi, SamMobile a déniché une affiche où “Think Different” est remplacé par “Bigger”.

Enfin, Samsung s'est aussi amusé à détourner un autre slogan culte d'Apple : “One More Thing”. Cette phrase a été prononcée à de multiples reprises par Steve Jobs ou Tim Cook lors des keynotes d'Apple. Elle signifie qu'un autre produit inattendu s'apprête à être dévoilé. Tim Cook s'est notamment servi du “One More Thing” pour annoncer l'Apple Watch, les AirPods et Apple Music. Plus récemment, Apple a même repris cette phrase culte sur l'invitation de la conférence du 10 novembre dédié aux Macs ARM.

Sur son affiche, Samsung remplace le “Thing” par “Screen” (écran). En effet, le Galaxy Z Fold 2 est équipé de deux écrans : une dalle pliable principal et un écran secondaire au dos dédié aux informations contextuelles. Que pensez-vous de la nouvelle pique de Samsung à l'encontre d'Apple ? On attend votre avis dans les commentaires.

