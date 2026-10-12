Qu’est-ce que la gradation DC, cette technologie d’écran attendue sur les Galaxy S27 Ultra et Pro ?

L’écran des Galaxy S27 Ultra et Pro pourrait troquer la traditionnelle gradation PWM pour la technologie de gradation DC. Mais quelles sont les différences entre les deux ?

Galaxy S27 Pro
Crédit : Android Headlines

La plupart des écrans de smartphone ont recours à la gradation PWM (Pulse Width Modulation) pour contrôler la luminosité de l’affichage. Celle-ci est décriée, car elle consiste à allumer et éteindre les pixels très rapidement dans le cas de l’OLED (ou le rétroéclairage pour les écrans LCD), provoquant un scintillement qui paraît invisible pour l’utilisateur, mais qui peut provoquer une certaine fatigue visuelle. Tout le monde ne réagit pas de la même manière, certaines personnes y sont bien plus sensibles que d’autres.

La réponse des constructeurs a souvent été d’augmenter la fréquence de la gradation PWM, afin de réduire cette sensation de scintillement.Des marques commes Honor en ont même fait un argument marketing. Une autre solution est de passer à une autre technologie : la gradation DC (en courant continu), qui permet de réduire fortement, voire de supprimer, ce phénomène de clignotement qui peut faire mal à la tête à la longue. Elle y parvient en ajustant directement la tension d’entrée de la source lumineuse.

Un écran qui scintille moins pour les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra ?

Problème, son implémentation est plus complexe et plus coûteuse, ce qui la rend peu répandue. Pourtant, Samsung songerait à intégrer la gradation DC à ses prochains smartphones haut de gamme. Selon le leaker WalleGalaxy, les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra en bénéficieraient. On peut alors s’attendre à un meilleur confort visuel pour ces deux modèles, surtout lors d’une utilisaiton prolongée dans le noir. Il est par contre possible que Samsung adopte une approche hybride, avec un usage de la gradation DC uniquement pour les luminosités fortes et moyennes, et une gradation PWM appelée à l’aide en cas de luminosité faible.

Rappelons que les Galaxy S27 Pro et S27 Ultra devraient être équipés d’une dalle M16, contre M14+ pour les Galaxy S26 et S26+. La diagonale d’affichage mesurerait 6,47 pouces pour le S27 Pro et 6,9 pouces pour le S27 Ultra. Les deux appareils seraient aussi compatibles avec la fonction d’écran de confidentialité introduite avec le Galaxy S26 Ultra.


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