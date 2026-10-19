PS6 : Sony veut booster les performances de la console grâce à une IA qui prédit nos mouvements

Après le PSSR, Sony songerait à une autre technologie pour améliorer les performances de ses futures consoles : le frame generation super sampling.

Sony ne compte plus seulement sur le hardware de ses consoles pour délivrer des performances à la hauteur. Cette année, le PSSR 2 a été rendu disponible sur PS5 Pro, tandis que le QSSR est en train d’arriver sur les PS5 de base. Et on sait déjà que la firme nippone compte beaucoup sur le PSSR 3 pour sa prochaine génération de machine, et notamment pour la PS6 portable qui ne pourra pas être un monstre de puissance brute. Et les idées du groupe sont loin de s’arrêter là.

Un brevet a été déposé par Sony Interactive Entertainment Inc aux États-Unis décrivant une technologie dite de “frame generation super sampling”. Selon le document, celle-ci consiste “à générer un vecteur d’intégration d’une première image du flux d’images, puis à prédire une seconde image synthétique à partir de ce vecteur”. Cette seconde image serait générée par IA et affichée après la première afin d’augmenter artificiellement le framerate.

PS6 : des images générées par IA à partir des contrôles de la manette ?

Pour prédire la fameuse deuxième image, le système utiliserait “les informations saisies par l’utilisateur comprennant une ou plusieurs pressions sur un bouton d’un périphérique d’entrée”, c’est-à-dire une manette (mais sont aussi mentionnés le trackball et la souris). L’idée serait de profiter du temps de latence entre l’entrée d’une commande et son affichage à l’écran pour anticiper la prochaine action et générer une image qui ne soit pas directement calculée par le GPU. Ce dernier s’occuperait toujours de traiter la suivante, et ainsi de suite.

Comme pour la plupart des brevets, nous n’avons pas de détails sur le fonctionnement exact de cette potentielle fonction, et encore moins de mesures ou d’exemples illustrant les avantages de la technologie sur les performances et la qualité des graphismes en jeu. La première demande de dépôt de Sony date de fin 2023. Depuis, l’entreprise a tout aussi bien pu réaliser de grandes avancées pour ce “frame generation super sampling” que de l’avoir totalement abandonné. Techniquement, il pourrait cohabiter avec le futur PSS3, qui agit à d’autres niveaux.