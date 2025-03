Produire de l’électricité sans rien faire : cette invention utilise la Terre comme source d’énergie

Une idée jugée impossible par la science vient de prendre vie dans un laboratoire. Un appareil expérimental a réussi à générer de l’électricité en utilisant uniquement le mouvement de la Terre. Cette avancée pourrait ouvrir une nouvelle façon de produire de l’énergie propre.

Dans la recherche d’énergies propres, chaque piste compte, même les plus inattendues. Ces dernières années, des chercheurs ont exploré des solutions aussi originales qu’ingénieuses : des routes construites avec du ciment capable de stocker l’électricité, ou encore des montres connectées alimentées par de simples frottements. L’objectif est toujours le même : produire ou conserver de l’énergie sans dépendre de matériaux rares ni de carburants fossiles. Aujourd’hui, une autre idée longtemps jugée impossible refait surface… et cette fois, elle fonctionne.

Des chercheurs de l’université de Princeton, en collaboration avec le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ont mis au point un dispositif capable de générer un courant électrique simplement grâce à la rotation de la Terre. L’expérience, publiée dans Physical Review Research, repose sur une idée ancienne : un conducteur traversant un champ magnétique devrait produire un courant. Jusqu’à présent, personne n’avait réussi à l’appliquer à notre planète.

Ce dispositif génère un courant en captant l’effet de rotation terrestre sur son champ magnétique

Le dispositif utilisé ressemble à un simple cylindre en métal, composé notamment de zinc et de manganèse. Les chercheurs l’ont placé dans une position bien précise par rapport au champ magnétique de la Terre. En le laissant tourner naturellement avec la planète, ils ont réussi à capter une infime tension électrique : environ 17 microvolts. Cela peut sembler minuscule, mais ce résultat prouve qu’on peut produire de l’électricité sans aucun moteur, sans lumière, et sans mouvement mécanique autre que celui de la Terre elle-même. L’équipe a même reproduit l’expérience dans un autre endroit pour être sûre que le phénomène ne venait pas d’une erreur ou d’un parasite.

Ce courant reste minime, mais son origine est totalement passive. L’appareil ne consomme aucun carburant, ne bouge pas et n’a besoin d’aucune source externe. Il pourrait servir à alimenter des capteurs en milieu isolé ou des appareils à très faible consommation. Le défi est désormais de miniaturiser et multiplier ces composants pour générer une puissance exploitable. Si les résultats sont confirmés, cette technologie pourrait rejoindre les alternatives les plus prometteuses du secteur énergétique.