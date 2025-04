Pour se connecter au site des impôts, il faudra bientôt autre chose qu’un mot de passe, voici ce qui va changer

Le site des impôts, sur lequel on déclare entre autres ses revenus, va modifier sa méthode de connexion. Un mot de passe ne sera plus suffisant, il y aura une étape supplémentaire obligatoire.

C'est un rendez-vous annuel obligatoire dont certains aimeraient bien se passer. En ce moment, des millions de contribuables français sont appelés à se connecter sur le site impots.gouv.fr afin de déclarer leurs revenus de l'année 2024. Le formulaire était inaccessible le jour de l'ouverture de la procédure, mais désormais il ne devrait plus y avoir de problème. Arriver dans son espace particulier n'a rien de complexe : vous entrez votre numéro fiscal puis votre mot de passe et le tour est joué.

La démarche va cependant légèrement changer dans quelques mois. Elle sera un peu plus contraignante, mais c'est pour votre bien : cet été, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) va rendre obligatoire l'utilisation de la double authentification pour se connecter au site des impôts. Une méthode jusque là optionnelle qui renforce la sécurité de nos comptes numériques. Si vous n'êtes pas familier avec cette dernière, voyons comment elle fonctionne.

Voici comment vous devrez bientôt vous connecter au site des impôts

Concrètement, quand vous vous connecterez aux impôts, vous recevrez un mail à l'adresse associée à votre compte. Dedans se trouve un code à 6 ou 8 chiffres, unique et valable quelques minutes, qu'il faudra entrer dans la case prévue à cet effet pour accéder à votre espace.

L'opération sera donc à répéter lors de chaque connexion. Le but est d'éviter au maximum les accès non autorisés. Évidemment, cela veut dire que votre boîte mail doit être bien protégée. Si un pirate peut l'ouvrir, il récupérera aussi le code envoyé par les impôts.

Notez qu'il sera toujours possible de s'identifier avec FranceConnect si vous le souhaitez. Vous pourrez donc utiliser vos identifiants des sites partenaires comme La Poste ou Ameli pour arriver sur celui des impôts. Rappelons que vous avez jusqu'au 22 mai 2025 au plus tôt et jusqu'au 5 juin 2025 au plus tard, selon votre département de résidence, pour déclarer vos revenus en ligne.

Source : RMC