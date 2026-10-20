Pluribus : saison 2 confirmée, elle est “complètement dingue” d’après son actrice principale

Les fans de Pluribus peuvent enfin respirer : il y aura bel et bien une saison 2 diffusée sur Apple TV+. C’est Rhea Seehorn, actrice principale qui incarne Carol à l’écran, qui a annoncé la bonne nouvelle, non sans ajouter que le script est à la hauteur de toutes les attentes. Le tournage, quant à lui, devrait bientôt commencer.

pluribus

Depuis la diffusion du dernier épisode de Pluribus, de nombreux fans vivent dans l’angoisse de ne pas voir une saison 2 arriver un jour. On les comprend. Pluribus est non seulement, et sans conteste, l’une des meilleures séries SF de ces dernières années (aux côtés de Severance, autre série Apple TV soit dit en passant), mais a en plus eu le mauvais goût de se terminer sur un gigantesque cliffhanger.

Pendant de longs mois, son créateur Vince Gilligan (déjà aux commandes de Breaking Bad et Better Call Saul), le casting et les dirigeant d’Apple TV+ ont gardé le silence à propos de de cette hypothétique saison 2. Silence finalement rompu hier soir par Rhea Seehorn, qui incarne Carol, le personnage principal, à l’écran. Vous pouvez souffler : la saison 2 de Pluribus va bientôt entrer en production.

Sur le même sujet — C’est quoi Pluribus, la prochaine série de SF qui va faire un carton sur Apple TV ?

La saison 2 de Pluribus sera “complètement dingue”

C’est de l’Academy Museum Gala, soirée en l’honneur du cinéma américain, que l’actrice a lâché l’information au micro de Deadline. Visiblement très bavarde, elle ajoute n’avoir lu pour le moment que le script de la saison 1 et que ce dernier est « complètement dingue. Il est vraiment complètement dingue ». On n’attend rien de moins de la part de Vince Gilligan. « Je pars très bientôt pour le tournage de la saison 2 », glisse-t-elle.

Le tournage de cette saison devrait donc commencer ce 31 octobre à Albuquerque, ville fétiche du showrunner. Les prochains mois s’annoncent très chargés pour les équipes. À l’heure actuelle, seuls les deux premiers épisodes sont écrits, bien que la trame principale soit déjà fixée. Quant à la date de diffusion, le mystère est encore entier. Compte tenu du planning de production, mieux vaut patienter jusqu’à au moins 2028.


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