PlayStation prépare deux nouvelles consoles portables, dont sûrement le Portal OLED

Des documents de certification publiés par Sony viennent de faire surface et annoncent la sortie de deux nouveaux appareils portables. Aucun nom n’est indiqué, mais tout porte à croire que l’un d’eux pourrait être une nouvelle version du PlayStation Portal avec un écran OLED.

PlayStation Portal

Le PlayStation Portal n’a probablement pas eu le succès espéré par Sony. Alors que l’on s’attendait à un digne successeur de la PS Vita, l’appareil s’est révélé être un “simple” support de stream. Autrement dit, il faut impérativement posséder une PS5 pour jouer à ses jeux en mode portable. La chose s’est tout de même améliorée depuis, Sony ayant permis de streamer ses jeux achetés sur le PS Store sans avoir de PS5.

Ce qui n’en fait toujours pas une console portable à part entière, laissant ainsi les joueurs espérer de voir un jour Sony proposer une véritable machine capable de faire tourner en local (et en nomade) ses jeux. Mais ce n’est visiblement pas encore dans les plans du constructeur. Nos confrères de The Verge ont en effet repéré de nouvelles certifications  déposées par Sony auprès de la WiFi Alliance, concernant deux nouveaux appareils. Et on dirait bien qu’il s’agisse de nouveaux PS Portal.

Sur le même sujet — Il transforme son PlayStation Portal en véritable console portable, ça fait tout de suite plus rêver

Sony prépare sûrement un refresh de son PS Portal

Lesdits appareils portent le nom de code CFI-Y2000 et CFI-Y2105, ce qui semble directement faire référence au propre nom de code du PS Portal, à savoir CFI-Y1001. De même, on pourrait en déduire qu’il s’agirait de modèles améliorés de celui-ci. Toutefois, nous n’en sommes là qu’au stade de l’hypothèse, car les certifications ne donnent aucun élément concret à se mettre sous la dent concernant les appareils en question.

Ceci étant dit, on peut s’en remettre aux déclarations faite par le leaker KeplerL2 en janvier dernier, qui affirmait alors qu’une version OLED du PS Portal était en préparation chez Sony. Il est donc possible que cette version soit l’une des deux certifications déposées. Quant à la deuxième, là encore la foire aux théories est ouvertes. Dans tous les cas, il y a peu de chance qu’il s’agisse d’une console portable à part entière, car la WiFi Alliance précise que les deux appareils tournent sur Android 15, à l’instar du PS Portal qui tourne également sur Android.


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