Piratés, les QR code de ces biscuits pour enfants renvoient à des sites pornographiques

L'enseigne Lidl rappelle tous les stocks d'une marque de biscuits pour enfants. Suite à un piratage, les QR code présents sur les paquets font atterrir sur des sites pornographiques.



C'est une méthode marketing de plus en plus répandue, à laquelle vous avez forcément été confrontés au moins une fois. Sur les produits que vous achetez pendant vos courses se trouvent parfois un QR code. En le scannant, vous êtes renvoyés sur un site Internet pour participer à un jeu-concours ou voir les autres articles de la marque par exemple. En règle générale, on ne s'en soucie même pas.

Lire aussi – Elle scanne un code QR pensant obtenir une réduction, les hackers lui volent une fortune

Les produits estampillés “pour les enfants” sont une cible de choix pour ce genre de pratique. Souvent le bambin aura le plaisir de tomber sur un site rempli de mini-jeux, et de publicités bien sûr. Mais qu'arrive-t-il quand le QR code est détourné de sa fonction initiale ? Certains acheteurs de biscuits dérivés de la série animée Pat'Patrouille en ont fait les frais. En scannant le QR code présent sur les paquets, ils ont atterri sur un site affichant du contenu pornographique.

L'incident se passe au Royaume-Uni et concerne 4 types de biscuits Pat'Patrouille. L'enseigne Lidl a diffusé une demande de rappel des articles concernés, en recommandant de ne pas se rendre sur le site Web donné par le QR code. Ce dernier a évidemment été piraté, même si aucun détail n'a été donné quant à l'origine de la manœuvre. L'URL en question est appykidsco.com. À l'heure où nous écrivons ces lignes, il renvoie sur ordinateur à une page blanche affichant un message d'erreur en chinois.

🚨 URGENT RECALL: Four types of Paw Patrol snacks are being recalled by Lidl after a website URL listed on the back of the packaging was compromised with explicit content unsuitable for children.

Customers should return the products to their nearest Lidl store for a full refund. pic.twitter.com/oppTlo2jsm

— Which? (@WhichUK) September 1, 2023