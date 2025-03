Panne Leboncoin, SNCF , Fnac : des comptes sont bloqués sans aucune raison, que se passe-t-il ?

Leboncoin, la Fnac, SNCF Connect, Vinted… Depuis quelques heures, de nombreux utilisateurs se sont retrouvés bloqués avec l'impossibilité de se connecter à leur compte.

Vous rencontrez des difficultés à vous connecter à votre compte Leboncoin, Fnac, SNCF Connect ou Vinted depuis quelques heures ? Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul. Comme le rapportent nos confrères du Figaro, de nombreux utilisateurs se plaignent sur les réseaux sociaux de l'impossibilité de se connecter à leur compte sur ces différents sites.

“Mon compte a été bloqué sans explication sur Vinted, leboncoin et RakutenFrance alors que j'y vends légalement des livres. Je ne suis pas seule dans ce cas. Y-a-t-il un bug ou une mise à jour ? Merci de nous éclairer”, écrit une utilisatrice lésée sur X. “Je me suis fait bloqué par Leboncoin et Leclerc à l'instant sans raison j'ai l'impression que c'est un bug”, raconte une autre.

Sans surprise, les signalements ont explosé à partir de midi sur DownDetector, site spécialisé dans le recensement des pannes sur les services/sites les plus populaires. On comptait par exemple un gros pic avec plus de 2100 rapports sur Leboncoin.

A lire également : Windows 11 – cette mise à jour ne s’installe pas ? Vous n’êtes pas seuls !

Un souci avec le système de vérification anti-robot ?

Faute de déclaration officielle, on ne sait pas encore vraiment ce qui cloche sur ces sites. Mais visiblement, il pourrait s'agir d'un bug du côté du système de vérification anti-robot. Le message d'erreur affiché sur Leboncoin tend à confirmer cette théorie : “Pourquoi ce blocage ? Quelque chose dans le comportement du navigateur nous a intrigué. Diverses possibilités : vous surfez et cliquez à une vitesse surhumaine, ou quelque chose bloque le fonctionnement de javascript sur votre ordinateur”.

Après quelques recherches, on constate que tous les sites concernés par ce problème réclament effectivement une vérification inhabituelle. Notez toutefois que les choses semblent progressivement revenir à la normale sur les sites impactés. Avant de vous reconnecter, on vous conseille toutefois de vider le cache de votre navigateur. Et vous, êtes-vous touchés par ce bug ? Dites-le-nous dans les commentaires.